Fingiendo ser ciudadano español, un narcotraficante colombiano fue capturado por la DEA y la Interpol cuando participaba en el Latin American Poker Tour, que se adelantaba en un lujoso hotel en Uruguay.



Lo único que se supo en ese momento es que estaba siendo requerido por una corte de Miami por sus nexos criminales con los capos mexicanos Arturo Beltrán Leyva y Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

Tras una alerta por su posible fuga, autoridades de Montevideo se lo entregaron a la DEA, en 2011, para su extradición a Estados Unidos y no se volvió a saber de él.



Su nombre es Juan Diego Montoya Bernal, alias Mechas, a quien la Policía señaló, en su momento, de ser el supuesto heredero de parte del poder mafioso de Carlos Lehder, uno de los jefes del cartel de Medellín y el principal aliado de Pablo Escobar.



Lehder, de 73 años, quedó libre en 2020, tras pasar tres décadas en prisión. Y ‘Mechas’ cumplió su pena en 2019, luego de purgar 9 años y 4 meses en una cárcel federal.

Ledher fue detenido en Colombia en 1987 y extraditado a Estados Unidos. Foto: Archivo particular

Fortuna en juego

Ignacio Alvarez Meyendorff, ex capo. Foto: Ministerio de Seguridad de Argentina

Además, logró quedarse a vivir en Miami. Sin embargo, su nombre sigue apareciendo en uno de los más grandes procesos de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía en Colombia y que está a meses de definirse.



Se trata de un paquete de 130 inmuebles, 19 vehículos y 9 sociedades, valorados en más de 40 millones de dólares y ubicados en Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Envigado, Itagüí, Bello, Rionegro, Puerto Parra, La Estrella y Vélez.



Entre las propiedades afectadas en este caso aparecen desde apartamentos en un prestigioso hotel en Cartagena hasta un gimnasio, un motel, varias haciendas y carros de alta gama.



Según lo informó en su momento la Policía Nacional, cuando el capo cayó en la partida de póker, ‘Mechas’ tuvo nexos con la llamada ‘junta directiva del narcotráfico’, por intermedio de los hermanos Álvarez Meyendorff.

De acuerdo con el expediente, la entonces esposa de ‘Mechas’ (de apellido Herrera) es prima de una de las hijas de Carlos Lehder. Además, su tío, Benjamín Herrera Zuleta, era conocido en la mafia como ‘el papa negro de la cocaína’.



Este último, oriundo de San Roque (Antioquia), fue condenado por narcotráfico tras ser capturado (en 1988) en el norte de Miami, por orden de una corte de Las Vegas.



En una primera instancia del proceso de extinción se falló en contra de algunos miembros de la familia Herrera, cuyos abogados apelaron de inmediato. Y ahora, el caso está en manos de un fiscal especializado contra el lavado de activos, quien está a punto de emitir su fallo.

Entre los bienes de Carlos Lehder estaba el islote Cayo Norman, en las Islas Bahamas cerca a la costa sur de la Florida. Foto: Foto: Policía Nacional

¿As bajo la manga?

'Mechas' dice que tenía 7 años cuando Ledher fue capturado. Foto: Archivo EL TIEMPO

Pero ‘Mechas’ tiene otra versión sobre el origen de esa millonaria fortuna e incluso dice que está dispuesto a declarar ante la justicia de Colombia.



“La única relación que tengo con ese caso es que estuve casado con una hija de Gustavo Herrera Zuleta. Pero nunca tuve una relación de negocios; solo de familia. A Gustavo, sin embargo, le hicieron prácticamente el 80 por ciento de la incautación de bienes, que aparecen relacionados conmigo. Pero esos bienes no son míos”, le dijo ‘Mechas’ a EL TIEMPO.



Y añadió que tampoco es cierto que la familia Herrera le lavaba dinero: “Por orden cronológico los señalamientos se caen. Dicen que cogí las rutas de Carlos Lehder porque mi exesposa me las dio. Pero a ese señor Lehder nunca lo conocí. Cuando él cayó preso yo tenía como 11 o 12 años y la que fue mi esposa, como 9 años de edad”.

Este es el motel Aries, en La Estrella, Antioquia, uno de los bienes incautados que Montoya niega que sea de su propiedad. Foto: Archivo particular

Y añadió: “Por las Bahamas yo nunca tuve rutas del narcotráfico. Las autoridades de Estados Unidos saben cómo me inicié en el narcotráfico y no hay nadie de apellido Lehder o Herrera. Investigaron mi conducta entre 2000 y 2009 y puedo aportar el indictment, si quieren”, enfatizó.



Y dijo que quienes lo conocen saben que se inició en el narcotráfico por su familia (Héctor y Darío Trujillo Hoyos, asesinado en la guerra con Pablo Escobar), y no por los Herrera.



“Tampoco es cierto que sean mis testaferros. Las propiedades que les incautaron estaban en manos de ellos desde hace más de 30 años y cuando a mí me capturaron yo tenía 37 años. Según eso, a los 7 años yo ya tenía un capital de 200 millones de dólares producto del narcotráfico”.

El millón de dólares

Montoya asegura que en su indictment señala que entregó un millón de dólares en efectivo Foto: EL TIEMPO

El excapo también niega que él haya entregado algunos de esos bienes en Estados Unidos, como parte de una negociación: “Yo no tengo nada que ver con esas propiedades. Ahí hay hasta un motel (de nombre Aries). Yo hice una restitución en Estados Unidos, pero fue en dinero”.



Según su expediente, se le impuso una sentencia de decomiso por un millón de dólares, cuya entrega verificaron agentes federales.



En cuanto al multimillonario proceso de extinción, EL TIEMPO indagó y estableció que el fiscal del caso debe definir si confirma la primera instancia. De ser así, el caso irá a un juez que definirá si extingue esta jugosa fortuna y queda en manos del Estado o si se la retorna a los miembros de la familia Herrera.

El otro escenario posible es que tumbe el primer fallo, ante lo cual la Fiscalía podría entrar a apelar.



Por ahora, los bienes están siendo administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE); Montoya dice estar dispuesto a declarar; y Carlos Lehder permanece en Alemania, país al que fue a parar tras pagar su condena en Estados Unidos.



El excapo no se ha pronunciado sobre este tema.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

