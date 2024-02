Fiscalía cita a imputación al opaco empresario Carlos Gutiérrez Robayo

Doris Buitrago Valbuena, fiscal 60 especializada de la Dirección de Fe Pública y Orden Económico, acaba de solicitar una audiencia de imputación de cargos contra tres empresarios a los que completa 9 años investigando dentro de un millonario caso de hurto.



Hace 10 meses, en abril de 2023, la funcionaria ya había citado a la misma audiencia, pero ella nunca llegó. Ahora, con un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá en el que se le conmina a tomar una decisión de fondo, Buitrago pidió una nueva fecha.

Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente Petro. Foto: Archivo particular

El caso ha cobrado relevancia porque figura el opaco empresario Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, el concuñado del que el presidente Gustavo Petro ha tomado distancia.



Según la citación, Gutiérrez, representante de la firma CI Trenado Colombia SAS, deberá presentarse el 28 de febrero de 2024, a las 3:00 p.m., con su abogado.



La investigación se relaciona con el presunto desvío de 5 millones de dólares de un negocio de venta de alcohol extraneutro, que EL TIEMPO reveló el pasado 16 de abril de 2023. Inversionistas bolivianos e italianos aseguran que aunque entregaron el alcohol a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) sus socios colombianos los habrían timado.



Además de Gutiérrez, entre los citados a imputación aparecen Jessica Montoya, Felipe de la Vega e Iván Montoya.

Los bolivianos

Álex Saab tras su llegada a Venezuela Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Según la denuncia que llegó al ente acusador y que EL TIEMPO conoció en exclusiva, C. I. Trenaco Colombia S. A. S. era la encargada de administrar la unión temporal del contrato con la FLA y de pagar al proveedor del alcohol: la italiana Silcompa S. P. A., representada por Andrea Pignagnoli.



La casa matriz de C.I. Trenaco Colombia es Trenaco S.A.S. una compañía constituida en Suiza con la que Gutiérrez Robayo intentó sellar un negocio con Álex Saab cuando este ya estaba en la mira de las autoridades. Ambas empresas están hoy en liquidación.



Según la socia boliviana del negocio, Ingenio Azucarero Guabirá, se hicieron varias reclamaciones y reuniones con los denunciados Felipe de la Vega, Jéssica Montoya y Carlos Gutiérrez, quienes eran directivos y responsables de la información que presentaban, sin encontrar respuestas satisfactorias.



Y aseguran que, sin autorización, se hicieron operaciones de factoring para el cobro de facturas del negocio con la FLA.

La tutela

Jaime Lombana. Foto: EL TIEMPO

La citación a imputación se produce luego de que el abogado de las víctimas, el penalista Jaime Lombana, interpuso una acción de tutela y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia ordenando que se tome una decisión de fondo.



El plazo estipulado fue de 60 días y cuando se iba a pedir que se declarara en desacato a la fiscal, esta citó a la audiencia de imputación.



Defensores de los investigados le dijeron a EL TIEMPO que se trata de un pleito civil que se estaba zanjando en otros escenarios. Pero los afectados aseguran que hay evidencia del hurto de los 5 millones de dólares.

Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) Foto: Alejandro Mercado

EL TIEMPO ha intentado en varias ocasiones conocer la versión de Gutiérrez Robayo, pero no ha respondido mensajes.



Por este y por otros casos en los que ha salido mencionado Gutiérrez Robayo el presidente Gustavo Petro tomó distancia de su concuñado y recordó que ese nexo no los constituye en su familiar



En junio de 2020, el hoy presidente Gustavo Petro salió a tomar distancia de Gutiérrez: "Sí ese señor se casó con una persona que es mi cuñada, ese tipo de relación no es familiar, 'concuñado' no es ningún tipo de parentesco registrado en la ley colombiana, por tal razón esa figura no representa ningún tipo de parentesco con Gustavo Petro, ni por afinidad, ni por consanguinidad, ni civil, por tal razón no tiene ningún parentesco o familiaridad".

