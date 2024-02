Jefe de seguridad de Presidencia fue llamado a curso de coronel a pesar de imputación

En la Policía ya circula el listado de 30 tenientes coroneles que acaban de ser llamados a curso de ascenso por la institución y en el puesto 19 hay un oficial que ha llamado la atención de sus propios compañeros.



(Lo invitamos a leer: Bogotá: esta es la identidad del hombre de la moto capturado tras crimen de R. Franco)



Se trata de Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de seguridad de la Presidencia y quien incluso acompañó al hoy presidente Gustavo Petro durante su paso por la Alcaldía de Bogotá. Aunque tiene un palmarés destacado, sus propios compañeros recuerdan que llega a curso con una imputación de la Fiscalía dentro del llamado escándalo de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia

¿Tiene impedimento?

Facebook Twitter Linkedin

Marlon Díaz, abogado del coronel Carlos Feria. Foto: Captura de pantalla

En efecto, el 28 de noviembre de 2023, la Fiscalía le imputó a Feria los delitos de constreñimiento ilegal, abuso de función pública y peculado por uso.



Se le señala de haber participado en los interrogatorios y polígrafo a los que fue sometida la exniñera por el robo de un maletín de la casa de Sarabia.



EL TIEMPO confirmó el llamado a curso con Marlon Díaz, apoderado de Feria quien de paso aseguró que la imputación no es un impedimento legal para su ascenso dentro de la institución.



(Le puede interesar: Habla dueño de empresa que vendió carrotanques para llevar agua a La Guajira)



Además, recordó que la Fiscalía no ha citado a preparatorias de juicio porque la Justicia Penal Militar aún no ha entrado a definir la solicitud que presentaron para que asumiera el caso.



"Cuando llegó el ministro Iván Velásquez, sacaron a varios compañeros por simple sospecha o denuncias de anónimos y a mi coronel Feria lo llaman a curso con una imputación a cuestas", le dijo a EL TIEMPO un miembro del curso 19.

Facebook Twitter Linkedin

La prueba de polígrafo contra Marelbys Meza. Foto: Noticias RCN

Los otros ascensos

Facebook Twitter Linkedin

Este es el listado de escalafón de oficiales. Carlos Feria es el número 19. Foto: EL TIEMPO

En el listado de llamados a curso también se encuentran: los tenientes coroneles Sandra Bibiana López Duque, Hernando Alexánder Barajas Galindo, Jair Alonso Parra Archila, Luis Alfredo Bermúdez Benjumea, Alexánder Martín Eñjadue, Carlos Eduardo Rojas Lievano y Carlos Eduardo Téllez Betancourt.



Además: Alfonso Burbano González, Yesison Javier Ramos Jutinico, Edgar Andrés Correa Tobón, Andrés Oswaldo Arias Buitrago, Héctor Jairo López López, Jesús Eduardo Cruz Silva, Edgar Fernando López González, Hernán Alfredo Calderón Vega, Aimer Fredy Alonso Triana y Luis Fernando Atuesta Zarate.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



En el listado también aparecen: Ronald Rodríguez Vargas, Jorge Alberto Montoya Delgado, Santiago Garavito Aranzazu, Pedro Pablo Astaiza Cerón, James Evelio Totena Girón, Héctor Ruiz Arias, Rodrigo Carreto Barrera, Carlos Angarita Antolinez, Juan Andrés Gómez Ramírez, Gerson Bedoya Piraquive, Óscar Gilberto Olarte Chavarro y Dario Daniel Montenegro Ojeda.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook