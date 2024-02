'UNGRD es una opción para que ingrese al Gobierno, pero no está confirmado': Carrillo

En círculos cercanos al alto gobierno se habla de que el presidente Gustavo Petro ha considerado hacer un cambio en la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que está siendo cuestionada por la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira.



EL TIEMPO reveló que se le pagaron 46.800 millones de pesos por 20 vehículos a una empresa que figura como proveedora de artículos de ferretería y de abarrotes, entre otros objetos. De hecho, la investigación de este diario llevó a la Contraloría a citar a versión libre a Olmedo López, la actual cabeza de la UNGRD.

Carlos Carrillo se adhirió a la campaña de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Carlos Carrillo

Uno de los nombres que suena para reemplazar a López, quien insiste en que la contratación fue legal y transparente, es el exconcejal del Polo Carlos Carrillo.



De hecho, aspiró a la Alcandía de Bogotá pero luego se adhirió a la campaña de Gustavo Bolívar.



EL TIEMPO se comunicó con Carrillo, diseñador industrial con maestría en Diseño por la Universidad de Shanghái, quién manifestó que no ha sido notificado de que sería asignado en ese cargo.



"Ya se había hablado sobre la posibilidad de que yo fuera a esa entidad, pero no me han confirmado de Casa de Nariño que van a subir mi hoja de vida, no me lo han confirmado", aseguró Carrillo.

Olmedo López, director de la UNGRD. Foto: UNGRD

Y agregó: "Si el Presidente cree que yo pueda ayudar al proyecto, pues ahí estaré. Es un enorme desafío".



El exconcejal también aseguró que le han hecho otros ofrecimientos para entrar al Gobierno y que la UNGRD es una de las propuestas.



Carrillo se distanció de Alexánder López maya, ahora cabeza de Planeación nacional, cuando lo tuvo que entutelar para que le diera el aval del Polo Democrático como candidato a la alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones.



El gobierno aún no se ha pronunciado sobre las investigaciones en torno a los contratos de la UNGRD.

