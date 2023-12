Los empresarios detrás de contrato de comida en Cómbita por el que presos anuncian fuga

Decenas de reclusos de los casi 4 mil privados de la libertad que permanecen en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá, han empezado a planear la manera de lograr su fuga y hasta tomarse varios pabellones de esa cárcel.



En varios correos, los internos han advertido que desde hace varios meses se vienen presentando problemas con el suministro de alimentos. Pero la alerta creció cuando el propio director del Inpec, el teniente coronel Daniel Gutiérrez Rojas, anunció desde Cartagena que los presos llevan 8 días sin alimentos.

El director del Inpec Daniel Gutiérrez. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

“Actualmente, tenemos una crisis muy grande en Cómbita, teniendo en cuenta que llevan más o menos ocho días aguantando hambre. Hoy en día los operadores no están cumpliendo ni con el gramaje ni con los horarios, entonces lo que tenemos allá no es huelga de hambre, porque finalmente no tienen nada que comer, sin embargo, tenemos problemas muy grandes frente al control penitenciario, teniendo en cuenta que se quieren fugar”, aseguró Gutiérrez.



De hecho, EL TIEMPO conoció, en exclusiva, una comunicación enviada el pasado martes 12 de diciembre, al ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el que se le informa la situación y se le advierte de un plan de fuga.

Néstor Osuna, ministro de Justicia. Foto: Ministerio de Justicia

UT Andino Colombiano

Este es el contrato para el suministro de alimentos en la cárcel de Cómbita. Foto: Archivo particular

El contrato para el suministro de alimentos en la cárcel de Cómbita, fue entregado el pasado 12 de abril a la Unión Temporal Andino Colombiano (UT), por un valor que asciende los 56 mil millones.



La millonaria licitación, adjudicada por Carmen Simijaca, directora encargada de la Uspec, tiene como objeto: "Suministrar el servicio de alimentación para la población privada de la libertada a cargo del Inpec, dicha contratación se llevará a cabo por el sistema de previos por ración (Desayuno, almuerzo, cena y refrigerio nocturno)".



La unión temporal está representada legamente por Elvis Jorge Mario Colmenares Forero y conformada por tres empresas.



Se trata de Jesmar Hurtado y Compañía, una firma que tiene el 50 por ciento de participación en el contrato y que fue matriculada el 26 de abril de 2011 en Florencia (Caquetá), y representada por el empresario Nelson Hurtado.



Esta compañía ha tenido contratos con la Alcaldía de Bogotá, la Uspec y con la alcaldía de Villavicencio, para operar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en ese municipio.

¿Mismos socios?

Esta es una de las imágenes que varios reclusos han compartido sobre la comida de la cárcel. Foto: Archivo particular

Otra firma que integra la UT es Consultores Especialistas Organizacionales. Se trata de una firma matriculada en Bogotá y representada legalmente por Ivonne Johanna Beltran Contreras.



Esta compañía fue matriculada tan solo dos meses antes que la Uspec le entregara el contrato a la UT de la que hace parte.



De hecho, EL TIEMPO investigó y estableció que dentro de los accionistas de Consultores Especialistas Organizacionales se encuentra la Fundación para el Progreso Territorial.



Se trata de la tercera firma que integra la UT y que está representada por Angely Lisseth Sinsajoa Jojoa. La firma, fue matriculada el 2 de diciembre de 2021 en Pasto (Nariño).

En el acta de constitución de la firma Consultores Especialistas Organizacionales aparece Fundación para el Progreso Territorial. Foto: EL TIEMPO

¿Falla en las calderas?

Sede de la Uspec, en Bogotá. Foto: Google Maps

Sobre este caso, la Uspec que ha sonado recientemente por otras contrataciones como la del suministro de brazaletes electrónicos de monitoreo de presos, dijo que se reunió con la UT y con el Ministerio de Justicia, para buscar una solución urgente a las fallas presentadas en la prestación del servicio.



Según la entidad, el pasado 6 de diciembre la Unión Temporal Andino Colombiano inició labores para suministrar el servicio de alimentación a los presos en esa cárcel a cargo del Inpec y tan solo un día después el nuevo operador reportó fallas en las calderas que abastecen las ollas donde se prepara la comida, lo que generó que el 7 y 8 de diciembre se presentaran graves problemas frente a los horarios de los tiempos de la comida.

Imagen panorámica de la cárcel de Combita. Foto: Archivo EL TIEMPO

El contrato fue firmado por Carmen Simijaca, directora encargada de la Uspec. Foto: Carmen Simijaca

"Respecto al operador UT Andino Colombiano, el área de logística de la USPEC ha hecho dos requerimientos oficiales al representante legal para que nos den garantía de cumplimiento de las obligaciones contractuales que incluyen la óptima prestación del servicio en cuanto a calidad, inocuidad y oportunidad", señaló la Uspec.



Y manifestaron que desde el 10 de diciembre se ha venido normalizando el suministro del servicio, después de que se arreglaran las calderas. Y aclararon que ningún día se ha dejado de entregar alimentación a los presos.



Por ahora, las alertas en la cárcel siguen encendidas y asignaron grupos especiales del Inpec para la vigilancia del establecimiento.

UNIDAD INVESTIGATIVA

