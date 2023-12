Los audios sobre ‘informes maquillados’ de millonaria obra en la cárcel de Calarcá

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció hace ocho meses la construcción del pabellón de sindicados en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, con una inversión de 18.000 millones de pesos. También dijo que con la obra, que debía estar lista en un año, se abrirían 258 cupos para aliviar el hacinamiento.



(Lo invitamos a leer: Así buscan tumbar captura de influyente empresario salvadoreño, exdirectivo de Avianca)



Pero una denuncia que reposa en la Fiscalía 379, seccional de Bogotá, y también fue radicada en la Procuraduría y la Contraloría, deja en evidencia un pleito entre el contratista y una firma interesada en que le cedieran en contrato.

‘Comisión de éxito’



Facebook Twitter Linkedin

Los audios y denuncias ya están en poder de la Fiscalía. Foto: Archivo particular

Además, se habla de informes de interventoría ‘maquillados’ para ocultar los retrasos en la obra y de otros pagos opacos.



La obra le fue adjudicada, el 26 de diciembre de 2022, a la Unión Temporal (UT) Estructural Calarcá, conformada por P&P Construcciones S. A. S., Construsan Ingenieros Civiles Ltda. y O. A. C. Constructores S. A. S., y representada por José Alonso Prieto Garzón.



(Le puede interesar: ¿Dónde están los enemigos y socios del sanguinario excapo de Medellín, Pablo Escobar?)



Según la denuncia, la UT habría manifestado privadamente no contar con los recursos para desarrollar la obra, por lo que ofrecieron ceder el contrato. El empresario y denunciante Ricardo Gutiérrez Campo asegura que hizo una oferta por 1.173 millones de pesos.

La plata en efectivo

Facebook Twitter Linkedin

El denunciante dice que le pidieron 100 millones de pesos en efectivo en billetes de una misma denominación. Foto: Archivo particular

Además, que como garantía del negocio, le pidieron 100 millones de pesos en efectivo, en billetes de una misma denominación, que él entregó en agosto.



Además, 500 millones de pesos para cubrir una ‘comisión de éxito’ que se entregaría supuestamente a funcionarios de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que permitieron la adjudicación del contrato y la cesión.



(Le puede interesar: Piden investigar si un fiscal presiona a poderoso ‘expara’ a declarar contra Á. Uribe)



Antes de pagar, Gutiérrez se acercó a la Uspec y allí le informaron que no había tal cesión.



Luego apareció un correo en el que el contratista les notificaba la cancelación del negocio por incumplimiento.

¿Informes maquillados?

Gutiérrez dice que no ha podido recuperar el dinero pagado. Lo que sí tiene es supuesta evidencia de que el interventor de la obra le habría pedido plata para seguir ‘maquillando’ informes de avances de obra.



Según dice en su denuncia, en septiembre pasado, el contratista le presentó al interventor, Jovany Arias, en el Hotel Capital, cerca de la Uspec. Este, dice Gutiérrez, le aseguró que la obra tenía retrasos y le hizo una solicitud de 180 millones de pesos para ‘trabajar de forma amigable’ una vez la cesión estuviera en firme.



(Le puede interesar: La narcofiesta y avioneta con polvo rosado que dejaron al descubierto a poderoso capo)



Además, asegura que Arias habría dicho que el dinero también se requería porque él estaba ‘maquillando’ los informes para que no se notara el rezago en la construcción del pabellón y se siguieran girando los anticipos.



“El interventor empezó a presionar por la plata en conversaciones por WhatsApp, llamadas y audios”, dice Gutiérrez.

Facebook Twitter Linkedin

Ya se le pidió a la Procuraduría y a la Contraloría intervenir en la investigación sobre atrasos y presuntos informes maquillados de la obra. Foto: Archivo particular

Los audios

Audio interventor cárcel de Calarcá Este es el audio en el que el interventor habla de informes maquillados y dinero. El audio embebido no es soportado

Facebook Twitter Linkedin

Esta es una de las conversaciones en las que aseguran el interventor estaería haciendo cobros. Foto: EL TIEMPO

“Como te digo y te soy franco, yo la verdad me animo es con dinero, porque en estos momentos yo sí he estado haciendo todo el trabajo sucio y nada, inclusive eso debería entenderlo don Alonso”, se escucha en un audio que le atribuyen al interventor Arias.



Y agrega: “Pero en el momento en el que yo diga no paso informes maquillados, simplemente paso el informe real, se nos cayó el proyecto a todos, porque hay un atraso considerable. Estoy haciendo como cuando un río se represa y he estado echándole piedritas”.



(Además: Fiscalía va tras cuatro sicarios del excapo del cartel Medellín, Pablo Escobar)



EL TIEMPO buscó al interventor Arias, quien empezó por admitir que la obra sí tiene retrasos y que conoció que hubo un acuerdo de cesión, pero que no supo de los pagos.

Audio interventor cárcel de Calarcá 2 En este audio el interventor le dice a los interesados en el contrato que no lo olviden porque tiene que entregar informes y debe definir que tipo de informes presentar. El audio embebido no es soportado

'Me malinterpretaron'

Facebook Twitter Linkedin

Al parecer, a través de un tercero el interventor habría pedido que se consignara el dinero. Foto: EL TIEMPO

“No es cierto lo que están diciendo de que yo haya pedido plata ni que sea amigo de Alonso Prieto. Es más, yo lo mandé a incumplimiento. Quedé metido en fuego cruzado porque la entidad me pidió que ayudara a que la cesión se diera rápido”, aseguró Arias.



(Le puede interesar: Denuncian que Uspec busca beneficiar a firma en licitación de brazaletes electrónicos)



Cuando este diario le preguntó si se habían maquillado informes, aseguró: “Yo no mentí en los informes y estoy tranquilo si me llaman. Me parece un golpe bajo las acusaciones que están haciendo. Los informes tienen un tiempo de entrega y nosotros nos dábamos unas semanitas más para hacer esa entrega, eso era lo que sucedía”.

Audio interventor cárcel de Calarcá 3 En este audio el interventor dice que debe presentar respuesta a la Procuraduría y que la entidad responde con base en los documentos que él presenta. El audio embebido no es soportado

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que la obra estaría terminada en un año. Foto: Captura de pantalla

¿Qué dice la Uspec?

Facebook Twitter Linkedin

Sede de la Uspec, en Bogotá. Foto: Google Maps

Sobre las presuntas exigencias de dinero dijo: “Yo simplemente le decía que la obra necesitaba plata, la plata no era para mí, sino para la obra. Malinterpretaron las conversaciones”.



EL TIEMPO también contactó a Andrés Perdomo, funcionario de la Uspec y supervisor del contrato, quien, al igual que el interventor, admitió que la obra presenta retrasos y aseguró que tuvo conocimiento de la intención de cesión.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



“Eso está permitido por ley, son negocios entre privados. No sabemos en qué terminó. Esa obra tuvo un inicio difícil y retrasos. Lo último que sé es que se están tramitando pagos de anticipo”, aseguró Perdomo en conversación con EL TIEMPO.



Este diario intentó buscar al contratista Alonso Prieto y a Carmen Simijaca, directora encargada de la Uspec, para preguntarles sobre el tema, pero al cierre de esta edición no habían respondido los mensajes dejados en sus celulares.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook