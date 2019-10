Capturan en Barranquilla a la hija de Aída Merlano

En horas de la madrugada del viernes 4 de octubre y en el marco de la investigación por la fuga de la ex congresista Aída Merlano, la Ficalía General de la Nación, le confirmó a EL TIEMPO la captura de Karolyne Manzanera Merlano, hija de la ex congresista.



Agentes del CTI de la Fiscalía y miembros de la Dijín ejecutaron el operativo en la residencia de Merlano en Barranquilla, en el exclusivo sector El Golf, que la misma que la joven había referenciado en una carta en la que se puso a disposición de las autoridades.



Piden que se le procede por favorecimiento de fuga de presos con utilización de menor de edad, en referencia a su hermano



"Inicialmente fue llevada a la URI pero en este momento es trasladada a Bogotá para la audiencia de legalización de captura", confirmaron fuentes oficiales.

La orden de captura fue expedida el jueves en la tarde por el juzgado 153 municipal de Bogotá, quien avaló además dos allanamientos.



La joven pidió llamar a su abogado, Bladimir Cuadro y no opuso resistencia.



"No me estoy escondiendo de nadie, tengo intenciones de comparecer en el momento que me soliciten", escribió Merlano Manzaneda.



Su abogado, Vladimir Cuadro, leyó el contenido de la comunicación en un video.

"Ella sí estuvo en el lugar de los hechos pero desconocía por completo los planes de fuga de su mamá. Y también desconoce su paradero. Hoy continúa el desarrollo normal de sus actividades en Barranquilla", dijo Cuadro.



Sobre su presencia en el consultorio 318 de la Clínica de la Sabana, norte de Bogotá, explicará que la excongresista y hoy fugitiva le pidió que fuera al lugar, en donde le estaban haciendo un diseño de sonrisa, para saludarla.



Y será enfática en que no conocía el plan de fuga y que esa misma tarde tomó un vuelo a Barranquilla.



Sin embargo, en los videos en poder de la Fiscalía, se le ve entregándole a la hoy fugitiva unas bolsas y hablándole apenas unos cuantos segundos antes de que saltara por la ventana.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la hija de Merlano se cambió de nombre hace apenas 8 meses y adoptó el de su madre.



La joven tomó la decidió el 7 de febrero de 2019 logró que la Registraduría Nacional la registrara como Aída Vitoria Merlano Manzaneda.



Mientras ella hacía los trámites de cambio de identidad, el alto tribunal anunciaba que que no aceptaba la solicitud de su defensa de que cesara la persecución penal en contra de Merlano, acusada de delitos electorales, bajo el argumento de que la Sala de Casación ya no tenía competencia sobre ella, luego de que entró en vigencia la Sala de Instrucción y de Juzgamiento.

Cuando la noticia de la fuga se regaba como pólvora, los hijos de aida Merlano fueron vistos en el aeropuerto El Dorado tomando un vuelo hacia Barranquilla. Foto: Archivo Particular

Después de encontrarse con la excongresista, la hija de Merlano salió hacia el aeropuerto El Dorado con su hermano menor y fue captada mientras esperaba un vuelo hacia Barranquilla, cuando la noticia de la fuga ya se regaba como pólvora en Colombia y en el mundo.

