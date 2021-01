Capturan a señalado ganadero depredador de Parques Naturales

La Fiscalía capturó en las últimas horas a Vidal Rojas, ganadero y dueño de tierras en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, señalado como uno de los presuntos responsables de la ganadería extensiva en los Parques Naturales de la zona Orinoquia.



Tal y como lo anticipó EL TIEMPO, el ganadero hace parte de una lista de más de 56 personas que estarían efectuando labores de pastoreo de ganado dentro de las zonas protegidas de esa región del país.



Antes de su captura, dijo que en su gran mayoría los animales que ellos ceban, son de “ganaderos más duritos” cuyos nombres no recuerda. Y añadió que las 250 cabezas de ganado las ha podido adquirir gracias a los créditos que le han suministrado los bancos de la zona.



Su finca efectivamente está dentro del parque Tinigua, a la que llegó hace 20 años, por una adjudicación del Incora.



“Mi finca está pegada al parque (Tinigua) me la cogió la línea, uno como no sabe para donde echan la línea, un año la pasan para un lado, otro la echan para el otro lado y así, entonces me dejaron la finca que tengo escriturada de la línea para dentro”, aseguró Rojas, días antes de su detención.



Cifras frescas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, del 31 de diciembre del 2020, registran que en la región de la Orinoquia se han perdido 6.908 hectáreas por esta práctica.



A la serranía de La Macarena pertenecen 3.292; en el Tinigua –frontera entre Meta y Caquetá–, los bosques deforestados llegan a las 3.275 hectáreas, y en el parque de Los Picachos, a 341 hectáreas.



A punta de incendios, particulares han arrasado estas zonas para meter por lo menos 5.000 cabezas de ganado. El Ideam ha captado los cambios de la cobertura de los bosques y del uso de los suelos.

En este estado se encuentran 3275 hectáreas del Parque Nacional Natural Tinigua, que han sido arrasadas para la ganadería extensiva Foto: EFE

El capturado

En su conversación con EL TIEMPO el capturado también afirmó que solo hasta hace 5 años se enteraron que la zona que estaba habitando hacía parte de los parques naturales y agregó que la junta de acción comunal de la región tiene un grupo de abogados listos para enfrentar los llamados de la justicia.



En lo que resta del día se debe producir la audiencia de control de garantías para determinar si el ganadero debe continuar su proceso en libertad o si por el contrario es privado de la misma.



Voceros de la Alcaldía de San Vicente del Caguán señalaron que los ganaderos de la región manifestaron su temor por el desarrollo de nuevas capturas esta semana.



El nombre de Rojas figura dentro de la lista de lo que la Fiscalía ha llamado “Los 40 principales” depredadores de los parques naturales de la Orinoquía.

Cerca de 4.000 personas, entre vacunadores, programadores y médicos veterinarios, participan en el ciclo de vacunación en todo el país. Foto: Archivo ET

Hierros y vacunas

Mientras que la Fiscalía desarrolla la operación contra los ganaderos extensivos, hay una controversia planteada por cuanto el Ica y Fedegan están vacunando, incluso, los animales que están acabando con los parques naturales.

​El gerente del ICA en esa zona, Juan Manuel Peña, fue enfático en señalar que esa entidad no desarrolla jornadas de vacunación, pero sí las supervisa.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)A su turno, el representante de Fedegan en Caquetá, Hugo Rodríguez, explicó que ellos sí vacunan, incluso en los parques naturales, porque es la función que les encomienda el ICA.

