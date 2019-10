Capturan a mujer por negocio con senador Benedetti

En las últimas horas la Fiscalía General capturó a Ruby Corredor Ruiz, exasesroa del Ministerio de Justicia que aparee haciendo una transacción calificada como sospechosa por las autoridades.



Corredor, detenida en el aeropuerto El Dorado, aparece negociando un apartamento con el senador Benedetti que fue reportado por la Unidad de Análisis financiero dentro de u proceso que se le sigue al legislador.

A finales de 2018, Ruby Corredor Ruiz, ex asesora de varios ministros de Justicia, fue citada a entrevista en la Corte para que respondiera una pregunta concreta: ¿por qué aparece escriturándole a Benedetti el apartamento 604 del conjunto Altos del Retiro?



El predio, de 403 metros cuadrados y negociado en 1.600 millones de pesos, era administrado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), y le fue extinguido al clan Gaitán Cendales.

Para la Uiaf, Corredor tampoco tiene ingresos para adquirir un predio de ese precio.



“En 2009 participé en una subasta pública que promovió la firma Estrategas Comerciales de Mercadeo S. A. Hice un préstamo con Beltranico Ltda. para pagarlo, como consta en mi declaración de renta”, le dijo Corredor a EL TIEMPO.



Y agregó que cuando lo puso en venta, un año después, el administrador del conjunto le dijo que Angelina Castro, entonces esposa de Benedetti, estaba interesada en adquirirlo.



“Pasé hasta la Lista Clinton. Nunca antes había visto a Benedetti. La DNE no me lo había escriturado, y cuando le dije al senador que era de esa entidad, me dijo que no quería negocios con ellos. Por eso aparece a mi nombre y, un mes después, al de él”, aseguró Corredor.



La propia Corte Suprema compulsó copias para que la Fiscalía indagara esa transacción al igual que decenas de giros al exterior que realizó una asistente del senador vinculada a su unidad de trabajo legislativo.



Por su parte, Benedetti ha dicho que todo el dinero es producto de su trabajo como legislador y que la Corte ya había investigado su fortuna sin encontrar irregularidades.

Lupa a patrimonio de Benedetti

El pasado julio, Elsy Mireya Pinzón Barrera, una comunicadora al servicio del senador Armando Benedetti, empezó a aparecer en la lista pública de deudores morosos del edificio Torres de San Marcos 12, en Bogotá, donde reside.



Aunque su apartamento estaba colgado en el pago de la administración, Pinzón movía a la vez varios millones de pesos al exterior a través de casas de cambio, bancos y profesionales de divisas.



La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) calcula que entre el 14 de febrero de 2008 y el 26 de marzo de 2018, la asesora del congresista de ‘la U’ alcanzó a mover 1.170 millones de pesos, en 130 transacciones, a destinos como Suiza, China, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, España y Panamá.



Apartes del informe se mencionaron en la W Radio, que señaló que los ingresos de Pinzón alcanzan tan solo a 16’957.000 pesos al mes.



En su momento, EL TIEMPO estableció que las finanzas de la asesora no son las únicas que se indagan. La Corte Suprema ordenó, hace 3 meses, la revisión de esos movimientos, al igual que los de decenas de allegados al congresista, dentro de varias investigaciones que se le siguen a Benedetti.

UNIDAD INVESTIGATIVA