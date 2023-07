En un hito judicial con claros efectos políticos, el CTI de la Fiscalía capturó a las 6 de la mañana del sábado 29 de julio a Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.



(Le invitamos a leer: ¿Qué pasará con Lopesierra, el 'Turco' Hilsaca, Camilo Burgos y el tío de Day?)



Petro Burgos, diputado de la Asamblea del Atlántico, se convierte así en el primer hijo de un Presidente de Colombia en ejercicio que es privado de la libertad por presuntas conductas penales. En este caso, enriquecimiento ilícito.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro y Day Vásquez a la salida de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Captura de pantalla

El propio presidente Petro, que está a punto de completar su primer año de gobierno, solicitó, en marzo pasado, que la Fiscalía investigara a su hijo, tras conocer evidencia que le entregó su exnuera Daysuris del Carmen Vásquez.



(Le podría interesar: Caso Nicolás Petro golpea a su 'padrino' político Máximo Noriega)



Ya en su paso por la Alcaldía de Bogotá, el ahora Presidente había enviado una alerta similar en torno a su hijo mayor.



“Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como Presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley”, escribió el mandatario una hora y 15 minutos después de que se conoció la noticia.

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days



Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023

Uiaf, tarjetas y palacete

Y luego de desearle suerte y fuerza a su hijo, enfatizó en que no intervendrá ni presionará las decisiones de la Fiscalía.



(Le sugerimos leer: ‘El primo’ y las otras fichas ocultas del robo de crudo a Ecopetrol)



Day Vásquez, como se le conoce, también fue capturada por presunto lavado de activos y violación de datos personales, a pesar de ser la ‘piedra angular’ de la presunta recepción de dineros que iría a la campaña Petro Presidente, pero que habrían sido destinados para gastos personales de la pareja.



La Fiscalía se tomó cuatro meses largos para evaluar si había material probatorio suficiente para procesar a Petro Burgos por una conducta que, en principio, prevé una condena de 15 años de cárcel.

Facebook Twitter Linkedin

Dayssuris Vásquez Castro, el presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro. Foto: Tomada del Facebook de Dayssuris Vásquez Castro

EL TIEMPO estableció que, al igual que la Procuraduría, el ente acusador ordenó un informe forense contable al patrimonio de Petro Burgos, de Day Vásquez y de su entorno.



(Además: Eln y narcos se quedan con la mayor parte del crudo robado a Ecopetrol)



En efecto, si bien no aparecen bienes a nombre de la pareja –que está en pleno divorcio– se les pidió a la Dian, a bancos y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) todos los movimientos de dinero en efectivo y tarjetas de crédito de Petro Burgos y su exesposa.



La ecuación parece haber arrojado que los gastos en hoteles cinco estrellas, el pago inicial de la compra de un exclusivo bien en Puerto Colombia, viajes y lujos no encajan con los 17 millones de pesos mensuales que le quedan de ingresos como asambleísta tras descuentos.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Petro es el primer vicepresidente de la Asamblea del Atlántico. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Reacciones y elecciones

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático Foto: Prensa Senado

La oposición, encarnada en el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), fue la primera en reaccionar al hecho judicial.



“Con esta captura se evidencia el engaño de Petro y se confirma el pacto en donde vendieron impunidad por apoyo político y económico (...) Petro debe asumir su responsabilidad. Recuerden que Nicolás recibió plata de mafiosos que iba para financiar la campaña presidencial”, escribió Uribe cuya colectividad también llega golpeada a las elecciones de regionales de octubre tras la judicialización de Óscar Iván Zuluaga por recepción de dineros de Odebrecht.



(También: La firma panameña mencionada en el escándalo de saqueo de petróleo colombiano)



En respuesta, miembros del Pacto Histórico salieron de inmediato a rodear al Presidente.



Su escudero, el exsenador Gustavo Bolívar, señaló: “Al no tener antecedentes penales, ni estar huyendo de la justicia y estar acudiendo a las citas de la Fiscalía y facilitando la investigación, la orden de captura a Nicolás Petro es puro circo electoral que el fiscal Barbosa sabrá utilizar en los meses que le quedan”.

El proceso judicial

Facebook Twitter Linkedin

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Foto: Fiscalía

Además de la antesala de las elecciones, el proceso contra Nicolás Petro Burgos se produce en momentos en los que el Presidente prepara la terna para elegir al sucesor del fiscal Francisco Barbosa, quien culmina periodo en febrero de 2024.



(Le podría interesar: Pasaportes: Thomas Greg subsanó dudas y adjudicarían millonario contrato en 4 días)



Los abogados de Nicolás Petro –el penalista David Teleki y Juan Carlos Trujillo– buscaron incluso recusar a Barbosa y pedir un Fiscal General ad hoc, bajo el argumento de que no tenía garantías procesales por los enfrentamientos entre su padre y Barbosa.



Pero la Corte Suprema no encontró probada la supuesta enemistad entre el Presidente y el Fiscal y recordó que no es Barbosa quien investiga sino sus delegados. Y, tras desechar esa recusación, también se hundieron las recusaciones contra los fiscales del caso: Mario Burgos y Luis Fernando Merchán.

El dosier que se destapará

Facebook Twitter Linkedin

César Vásquez, tío de Day Vásquez. Foto: Tomada de Facebook

EL TIEMPO reveló en primicia varias de las evidencias que recaudaron los investigadores disciplinarios y penales dentro de la investigación.



Con base en los chat que aportó Day Vásquez empezaron por establecer que, a través de César Emilio Vásquez (tío de la exnuera presidencial), se había pagado un enganche de un bien.



(Además: Atención: el primer decreto del gobierno Petro bajo estado de emergencia en La Guajira)



Este diario reveló que se localizaron a las corredoras inmobiliarias y al empresario que manejaba la propiedad. Luego se recogió evidencia según la cual el tío de Day habría entregado 600 millones de pesos como arras del negocio. La cifra parece encajar con las supuestas entregas en efectivo que Nicolás Petro habría recibido del excapo Samuel Santander Lopesierra y del opaco contratista Alfonso ‘el Turco Hilsaca’, quienes han negado las versiones de Day Vásquez.



En estos movimientos de efectivo también aparecen mencionados Camilo Burgos (hermano de Nicolás Petro) y el político costeño Máximo Noruega, a quien el Pacto Histórico le acaba de negar el aval para sus aspiraciones a la gobernación del Atlántico. En su momento, Noriega atribuyó los señalamientos de Day a una pelea de pareja.

Facebook Twitter Linkedin

Máximo Noriega aparece salpicado por el escándalo que Nicolás Petro. Foto: Tomada de las redes sociales

¿Qué sigue?

Al cierre de esta edición, Nicólas Petro y Day Vásquez eran trasladados a Bogotá. Ya se sabe que el fiscal del caso va a solicitar medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra el hijo mayor del mandatario.



Vásquez, según lo estableció EL TIEMPO con fuentes del ente acusador, está explorando un principio de oportunidad y serviría de testigo contra otros mencionados dentro del proceso.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



De pedirse que Petro Burgos vaya a la cárcel, el juez evaluará si es una amenaza para la sociedad o podría afectar en libertad el proceso. Luego el expediente pasará ante un juez de conocimiento, el cual se espera que también sea de Bogotá.



Estas dos capturas son la primera fase del caso que igualmente implicaría aplicarle extinción de dominio a bienes de Nicolás Petro y de gente de su entorno, contra quien también procedería la Fiscalía.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook