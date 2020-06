Capo ‘Marquitos’ saca partido de tormenta en caso del ‘Ñeñe’ Hernández

Los coletazos que está dejando la captura de dos de los policías que investigaban al oscuro ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández podrían terminar beneficiando jurídicamente al capo Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos.



En la audiencia de legalización de captura de los uniformados Jefferson Tocarruncho y Wadith Valásquez salió a relucir la posible existencia de testigos pagados dentro del proceso que se le sigue al ‘Ñeñe’ por el crimen de Óscar Rodríguez, hijo del prestamista y sastre Carlos Rodríguez.



(Lo invitamos a leer: ‘Ñeñe’ habría pagado soborno para que ocultaran sus explosivos audios)

La exreina María Mónica Urbina busca que un juzgado de familia reconozca su sociedad conyugal y patrimonial con el asesinado José ‘Ñeñe’ Hernández. Foto: Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO

Por ese mismo crimen es procesado el capo, a cuya estructura pertenecía el ‘Ñeñe’, según testigos. De hecho, todo estaba listo para que el 4 de junio empezaran las audiencias preparatorias de su juicio. Pero una excusa académica de su defensa –el abogado suplente Jefferson Camaño– hizo que se aplazara hasta el 18 de junio.



Y ahora, el abogado Diego Londoño, defensor titular del capo, le dijo a EL TIEMPO que las dudas sobre la legalidad de las líneas interceptadas (que desencadenó la captura de los policías), unido a la posible existencia de testigos falsos dentro del caso, es algo que deben analizar a fondo.



(Le podría interesar: ¿Alguien protege al capo ‘Marquitos’ Figueroa?)



“Mi prohijado es procesado como posible determinador del crimen de Óscar Rodríguez con base en testimonios que ahora se sabe podrían haberse obtenido de forma irregular. Si eso se confirma, tenemos que revisar cómo impacta en nuestro proceso”, afirmó Londoño.



Por eso se hizo presente en la audiencia de legalización de captura de los policías y pidió que Figueroa se considerara una víctima, a lo que el juez no accedió.

Wadith Velásquez y Jeferson Tocarruncho se presentaron voluntariamente a la Dijín, en donde se hicieron efectivas sus capturas. Foto: EL TIEMPO

¿Estocada jurídica?

El abogado también anticipó que en la audiencia del 18 de junio insistirán en pedir las grabaciones que se tienen del ‘Ñeñe’, a las cuales no han tenido acceso, porque la Fiscalía no las considera parte relevante para el juicio contra ‘Marquitos’.



Londoño agrega que su cliente no tuvo que ver con el crimen del hijo del sastre, quien le había prestado dinero al ‘Ñeñe’, asesinado en mayo de 2019 en Brasil.



Por su parte, Miguel Ángel del Río Malo, abogado de la familia de Óscar Rodríguez y, a la vez, de los policías capturados, advirtió que era un despropósito que el capo terminara como víctima. Y advirtió que el caso de los uniformados no tiene por qué impactar ese expediente.



“En ese juicio hay un testigo ocular del crimen, ocurrido en 2011 en Barranquilla. Por eso, lo que se ve es la intención de desprestigiar tanto el trabajo de Velásquez y Tocarruncho como el mío propio, con el objetivo de tumbar todo el andamiaje jurídico de la ‘Ñeñepolítica’ ”, enfatizó Del Río.



(Acceda aquí a todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y dijo que la fiscal Jenny ortiz, quien señaló la existencia de los falsos testigos, incurrió en omisión de denuncia.



En todo caso, la Fiscalía insiste en que la legalidad de las interceptaciones al ‘Ñeñe’ no está en discusión. Será un juez de conocimiento quien lo establezca.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET