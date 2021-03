Arauz, candidato presidencial de Ecuador, pide investigar PC del Eln

El candidato presidencial Andrés Arauz le acaba de otorgar poder al exfiscal Eduardo Montealegre para que se investigue lo que él califica la "falsedad de los mensajes y grabaciones aparecidas en el llamado computador de alias 'Uriel', miembro del Eln, abatido por las autoridades en octubre de 2020.



El propio fiscal general, Francisco Barbosa, viajó en febrero a Ecuador a entregar la información encontrada por expertos forenses que incluyen documentos en los que presuntamente se sugiere el apoyo y financiación por parte del Eln a la campaña de Arauz, ganador de la primera vuelta en los comicios del vecino país.



Fiscal Francisco Barbosa viajó al vecino país para entregar, con cadena de custodia, información encontrada en los archivos de Andrés Felipe Vanegas Londoño, alías Uriel.

Según Montealegre, el objeto de la denuncia es solicitar que se

investigue el “burdo montaje que se está gestando contra Andrés Arauz, por supuestos vínculos con el Eln".



Y agrega que se busca establecer si las evidencias son reales y no fueron manipuladas; o, en caso de ser “verídicas”, determinar quien o quienes faltaron

a la verdad en sus contenidos; precisar quienes elaboraron las evidencias falsas y si

en la construcción de ellas intervinieron o no miembros de la fuerza pública colombiana o agentes extranjeros.

El exfiscal Eduardo Montealegre, apoderado del candidato Arauz.

También pide que se esclarezca quiénes grabaron un video que califica de falso, en el cual el Eln apoya la campaña de Andrés Arauz: "el sonido de un pájaro que no habita en Colombia parece indicar que las grabaciones no se hicieron en Colombia, sino en Ecuador".



Para Montealegre, "las evidencias" incautadas son falsas.



"Andrés Arauz desmiente, en forma categórica, las supuestas relaciones con el Eln. La reunión de la unión progresista internacional, donde supuestamente se consolidó la colaboración ilícita, fue virtual. No hay ningua evidencia de

ingreso de dinero ilegal a la campaña de Arauz. Todo ha sido transparente. El insurgente Uriel actuaba en el nor-occidente Colombiano; lejos de la frontera con Ecuador. La imposibilidad física de hablar con el expresidente (Rafael) Correa, quien está en Belgica, es indicador de algunas de las falsedades realizadas".

El viaje de Barbosa

Luego de que, mediante una carta, la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar Méndez, le pidió al fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, información relacionada con la supuesta financiación del Eln a la campaña presidencial de Andrés David Arauz Galarz, Barbosa viajó el pasado 12 de febrero a Aquito para hablar del tema.



La carta enviada por la Fiscalía de Ecuador señala que ese país valora "la relación de cooperación internacional que se mantiene entre las fiscalías de nuestros países", y le agradece una "positiva y pronta respuesta".



Arauz, candidato del expresidente Rafael Correa, ganó en Ecuador la primera vuelta por la presidencia y pasó a una segunda vuelta con el candidato del movimiento indígena, Yaku Pérez.

