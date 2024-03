Cancillería: SIC responde por extracción de datos de seguridad Nacional y un celular

El sindicato de Trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores (Semrex) acaba de elevar un derecho de petición a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para que responda algunos interrogantes relacionados con las visitas administrativas realizadas el pasado 14, 15 y 19 de marzo en el Palacio de San Carlos.

En el documento, se pregunta el motivo oficial de las diligencias adelantas por la SIC y hacen otras solicitudes de fondo relacionadas con temas de seguridad nacional manejados por la Cancillería.

La respuesta de la SIC

El sindicato, en cabeza de Francisco Buchardt, le pide a la SIC que explique cuáles fueron los permisos solicitados para la realización de una copia de información de seguridad de los equipos de cómputo durante la diligencia; qué procedimientos se siguieron y se implementan en este momento para asegurar que la información respaldada no sea utilizada indebidamente y; cuál fue el motivo para obtener una copia de información de seguridad nacional que no estaba relacionada con el trámite de la diligencia.

Además, preguntaron ¿Por qué los encargados de la visita no presentaron ninguna orden judicial al momento de solicitar celulares personales, para obtener una copia de seguridad de la información, lo cual está en contra de lo estipulado en la Ley 1581 de 2012?".

Al respecto, EL TIEMPO contactó a la Superintendente Cielo Rusinque, cabeza de la entidad, para preguntarle por la denuncia y remitió al superintendente delegado para la protección de la competencia, Francisco Melo, para que respondiera los interrogantes de este diario.

'No fuimos a solicitar información de seguridad nacional'

En efecto, Melo le dijo a EL TIEMPO que todas las actuaciones de la SIC relacionadas con las visitas administrativas que estaban implementando, están amparadas en la Constitución, la ley y jurisprudencia.

"No fuimos a solicitar información confidencial de seguridad nacional que no estuviera relacionada con procesos de selección. No hace parte de la función que estamos desarrollando en el marco de estas visitas administrativas", le dijo Melo a EL TIEMPO.

Y puntualizó: "Tal vez el funcionario considera que en su correo electrónico institucional, que son personas que se relacionan con procesos de selección, podrí haber información que en su concepto esté relacionada con seguridad nacional, pero nadie ve esa información hasta que se surta el proceso que hay que explicar. Esa información no la ven los investigadores directamente de la Superintendencia, esa información se corre por un software que solo le permite ver a los investigadores la información que corresponden al objeto de nuestra actuación administrativa, en este caso los procesos de selección que adelanta la Cancillería".

Sobre el caso del celular, Melo manifestó: "Estamos facultados para solicitarles a los funcionarios que manejen procesos de selección equipos de comunicación, sea computadores, correos y celulares, donde se maneje información relacionada. Lo que hicimos fue solicitar autorización para acceder a la información. En este caso particular, el celular que una persona relacionada con procesos de selección utiliza para el desarrollo de sus funciones. No podemos acceder a la información si no autorizan", le explicó Melo a EL TIEMPO.

Y agregó: "Para este proceso no requeríamos orden judicial porque está enmarcado en la constitución y jurisprudencia. Nosotros no decomisamos el celular. El permiso se solicitó al funcionario y ahí mismo en Cancillería se le devolvió el celular. Estábamos autorizados incluso por la secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, estaba al tanto del tema".

