Cancillería: las lujosas camionetas que ordenó comprar José A. Salazar en la era Leyva

El Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia, está convertido en un hervidero. Diplomáticos de carrera insisten en que Paola Andrea Vásquez, la escudera del canciller (e.) Luis Gilberto Murillo, no podía ser nombrada consejera de Relaciones Exteriores en Washington y tampoco secretaria general de la entidad, en reemplazo del insubsistente José Antonio Salazar.



Y a este último le están revisando todas sus actuaciones después de que el presidente Gustavo Petro lo calificó de traidor, al revocar los actos del suspendido canciller Álvaro Leyva y adjudicar el millonario contrato de pasaportes a la Unión Temporal (UT) Pasaportes 2023, de la que hace parte Thomas Greg.

Los señalamientos y las camionetas

Las decisiones administrativas de Salazar, que tomó después de que el propio canciller Murillo le devolvió las facultades de contratación y ordenación del gasto que Leyva le había quitado, desencadenó un intercambio de señalamientos.



Mientras que Murillo ha asegurado que Salazar no tenía facultades para tomar esas decisiones y que incluso ya se usó el presupuesto asignado para tal fin (599 mil millones de pesos); Salazar aseguró que el Canciller (e.) no tiene conocimiento del tema, por ser ingeniero de minas; y que no podía estar en el cargo por haber sido condenado por peculado.



EL TIEMPO estableció que, de manera paralela, se están revisando todas las actuaciones de Salazar, incluida la compra de 31 camionetas de alta gama, 4x4 híbridas, marca Ford Escape.

José Antonio Salazar y Luis Gilberto Murillo. Foto: Archivo particular

A finales de diciembre

EL TIEMPO investigó y estableció que, en efecto, hay una orden de compra con fecha del 5 de diciembre en donde sale como solicitante Salazar. En ese momento, Leyva aún no estaba suspendido.



"Adquisición de 31 camionetas 4x4 para el transporte terrestre de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio que permitan el fortalecimiento institucional de la entidad", se lee en el documento en poder de EL TIEMPO.



Este diario también estableció que se pagaron por las camionetas 6.246 millones de pesos, con la adecuación, mantenimiento preventivo, requerimiento de la matrícula y accesorios.

Colombia compra eficiente

Según la trazabilidad de la adquisición, se acudió a Colombia Compra Eficiente para ejecutarlo a través de un acuerdo marco de precios en donde se revisaron 20 ofertantes.



La subdirección de negocios de Colombia Compra Eficiente se encargó del trámite. Y cada camioneta salió a 188 millones 159 mil pesos.



La elegida resultó ser la Unión Temporal (UT) Motorysa-Casatoro 2020, que ofreció los híbridos solicitados.



EL TIEMPO buscó a Salazar para hablar del contrato y este aseguró que "la compra de esas camionetas ya estaba dentro del presupuesto de la entidad".

Álvaro Leyva firmó el cambio de placas diplomáticas cuando ya estaba suspendido por la Procuraduría. Foto: FOTO: Jáiver Nieto. EL TIEMPO

Las placas diplomáticas y Leyva

Salazar también señaló que se cambiaron porque el parque automotor de la Cancillería lleva 12 años: "Y la norma dice que tiene que ser hasta 6".



Salazar y Álvaro Leyva aparecen firmando la orden de traslado de las matrículas diplomáticas de las camionetas que saldrán de circulación a las nuevas híbridas. el documento tiene fecha del 9 de febrero, cuando la procuraduría ya había suspendido a Leyva.



Aún no se sabe con qué criterio y a quienes se le asignaron.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

