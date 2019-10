Canciller le gana tutela a Rodrigo Granda por declaración ante la OEA

Adriana Camacho, juez 37 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, acaba de fallar la acción de tutela con la que el líder de la Farc Rodrigo Granda buscaba que el canciller Carlos Holmes Trujillo hiciera una rectificación pública,y a nivel continental.



Según Granda, en plena Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 11 de septiembre, Trujillo lo vinculó con actos delictivos y con alias ‘Iván Márquez’, fuera del proceso de paz por haber vuelto a las armas.

Tras recordar que, desde 2018, es miembro de la Comisión de Seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, Granda le dijo a la juez que las palabras textuales de Trujillo fueron: “Desde hace por lo menos un año, alias Márquez y alias Granada (sic) mantenían relaciones clandestinas con Venezuela. ¿Qué se trataba en esas reuniones? Se trataba de definir estrategias para denunciar supuestos incumplimientos del Gobierno colombiano, es decir, acción política contra el Gobierno colombiano, falsedades, mentiras, calumnias (...). Se reunían para ver cómo recuperaban bienes de Farc en Venezuela”.



Y si bien el Canciller explicó que la referencia a Granda fue dentro de un marco histórico, el integrante de la Farc alegó que las declaraciones iniciales de Trujillo se difundieron masivamente en medios de comunicación y en redes, violando sus derechos al buen nombre y a la honra. Incluso, aseguró que lo llegaron a acusar como cómplice del rearme de ‘Márquez’.



Por eso, pedía que el Canciller se rectificara en el mismo escenario: la OEA.

El canciller Carlos Holmes Trujillo durante su intervención en la OEA. Foto: @CancilleriaCol

'No procede'

De acuerdo con información del gobierno, Granda estuvo en el estado Guaríco entre el 17 y 25 de octubre con el objetivo de recuperar bienes de las Farc en Venezuela y establecer posibles rutas en casos de no recibir beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).



Tras estas declaraciones, Granda le dijo a EL TIEMPO que todas las afirmaciones del ministro él “son falsas” y que todas sus salidas del país han sido públicas y registradas por instancias como la JEP.



Pero el juez de tutela le negó sus pretensiones y señaló que las afirmaciones de Trujillo fueron aclaradas por el propio Canciller al día siguiente, de manera pública. Además, que el propio demandante anexó dichas publicaciones.



"Así las cosas, atendiendo a que las manifestaciones fueron aclaradas por el mismo Canciller un día después ante la prensa de manera pública, no se encuentran afectados derechos a la honra, buen nombre y rectificación del demandante, que deban ser reparados en sede de tutela", señala la juez en el fallo conocido por EL TIEMPO.



La defensa del Canciller corrió por cuenta del penalistas Abelardo de la Espriella y de su socia Karen Juris. Ambos también se están haciendo cargo de la denuncia penal interpuesta por miembros de la Farc, incluido Granda, por estos mismos hechos.

Abelardo de la Espriella. Foto:

El fallo de tutela le será notificado hoy a las partes y se espera un pronunciamiento de Granda sobre la decisión y sobre una posible apelación.



En todo caso, la denuncia en la Fiscalía está cumpliendo su trámite con los mismos argumentos.



“La estigmatización contra nosotros no para. Ellos estarían muy alegres de que nosotros estuviéramos con 'Iván Márquez'. Han dicho que nos quieren ver es echando tiros y no y no. Nos van a ver es echando discursos en la plaza pública", dijo Granda tras instaurar la denuncia.

