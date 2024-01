Exclusivo: campaña Petro: habla dueño de firma que manejó polémica donación de Fecode

Después de que EL TIEMPO reveló el acta y la escritura en la que consta que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) le donó 500 millones de pesos a la campaña Petro, a pesar de la prohibición legal, las autoridades tienen puestos los reflectores en giro.



Se busca establecer o descartar si se trató de un aporte prohibido por la ley —por tratarse de una persona jurídica— que fue redireccionado a la Colombia Humana o, por el contrario, de una estrategia contable permitida en las normas.

Este es el acta de Fecode donde consta que la donación iba para la campaña Petro Presidente. Foto: EL TIEMPO

Lo que hasta ahora se sabe, es que, el 3 de mayo de 2022, antes de la primera y segunda vuelta, Fecode aprobó "un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia de la República".



Cuatro meses después, representantes del poderoso sindicato de profesores y del partido Colombia Humana, fueron a una notaría de Bogotá y dejaron constancia de que "los 500 millones de pesos iban para el partido político Colombia Humana mas no para la campaña presidencial”.



La revelación de los documentos no solo generó voces pidiendo la renuncia de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y entonces gerente de la campaña Petro presidente.

Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022. Foto: Twiter: Gustavo Petro

La firma receptora

Estas es la escritura en la que aclaran que, contrario a lo dicho en el acta, la plata iba para Colombia Humana. Foto: EL TIEMPO

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios Foto: Andesco

EL TIEMPO estableció que la Colombia Humana ha insistido que el dinero se usó para labores administrativas del partido y para el pago de vigilancia electoral. Además, que en su criterio, esos gastos no se pueden considerar como de campaña.



Además, que se demoraron 4 meses en ir a una notaría para aclarar el tema del redireccionamiento de la plata porque no coincidían en agendas y tiempos.



EL TIEMPO estableció que la Fiscalía ya citó a declarar a los representantes de la empresa Ingenial Media, a quien en Colombia Humana señalan como la receptora del dinero.



Este diario investigó y estableció que se trata de una firma creada en Bogotá en junio de 2011 con un capital de 50 millones de pesos.

El entonces candidato Gustavo Petro en campaña, junto a miembros de la junta directiva de Fecode. Foto: Archivo particular

Esta compañía está dedicada a actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública.



Como socios gestores aparecen: Adriana Chavarro Álvarez, Andrés Guillermo Covilla Martínez, David Andrés Galindo Olarte y Diego Felipe Hernández Sanabria.



Llama la atención del nombre de Hernández Sanabria, quien aparece accionista mayoritario de la empresa Soluciones De Tecnología e Ingeniería (SDT Ingeniería SAS).

El aporte y los contratos

Documento de las cuentas de campaña de Claudia López donde está el aporte de Diego Hernández. Foto: Archivo particular

Esta firma, aparece con un contrato para la seguridad y las soluciones urbanas de la alcaldía de Medellín, durante la administración de Daniel Quintero.



Hernández Sanabria también aparece donando 10 millones de pesos a la campaña a la alcaldía de Bogotá de Claudia López. De hecho, su firma SDT Ingeniería suscribió un contrato con la Secretaría Distrital de Ambiente de esa administración, por más de 40 millones de pesos.

​

SDT Ingeniería tiene un contrato con el Hospital Universitario de Santander, desde el 13 de diciembre de 2023, por 2.239 millones de pesos.

¿Qué dice Ingenial Media?

Diego Buitrago, representante de Ingenial Media. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO se comunicó con Diego Fernando Buitrago Mora, representante legal de Ingenial Media, quien empezó por admitir que ya fueron citados por la Fiscalía para entregar información sobre el uso de la polémica donación.



"Ya estamos entregando los soportes del contrato a una fiscalía delegada ante la Corte, pero debemos aclarar que no fue para el pago de testigos electorales. Colombia Humana nos contrató para la vigilancia electrónica, que es lo que hace nuestra compañía", señaló Buitrago Mora.



Y agregó: "El contrato no fue por 500 millones de pesos, sino por 480 millones de pesos, pero no podemos dar más información por recomendación de la Fiscalía".

María Angélica Prada fue miembro del equipo de testigos electorales de la campaña Petro. Foto: @MariaPradaU

Según Buitrago Mora, el contrato no entraría como gastos de campaña, porque "fueron actividades que se realizaron después de 4 de la tarde del domingo de elecciones. La campaña va hasta el sábado".



Sin embargo, hay un video del 10 de junio de 2022, en las redes de Francia Márquez, en donde María Angélica Prada, del equipo de testigos electorales de la campaña Petro Presidente, le da instrucciones a los testigos de mesa o 'guardianes del cambio'. En el fondo del video aparecen los logos de Ingenial Media, con fotos del candidato y los logos de la campaña.



Aunque el video ahora aparece privado, EL TIEMPO lo recuperó. Este diario le preguntó a Buitrago Mora por el video y dijo que estaba almorzando, pero que respondería después de 2 de la tarde cuando estuviera en su oficina.

UNIDAD INVESTIGATIVA

