'Aporte de Fecode a campaña Petro fue irregular, hubo torcido': dice exdirectivo

La Fiscalía sexta delegada ante la Corte, ya escuchó a un exdirectivo del poderoso sindicato Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), a raíz de las indagaciones que se siguen por el aporte de 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente.



(Lo invitamos a leer: Apoderado de Presidente pide citar a cabeza de Coljuegos por aporte de Fecode)



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la plata de los profesores fue aprobada por 14 miembros del comité ejecutivo del sindicato y entregada a Dagoberto Quiroga, entonces representante legal de la Colombia Humana y hoy superintendente de servicios públicos, mediante el cheque # 4546139.

Facebook Twitter Linkedin

En este documento consta que los $ 500 millones fueron girados el 24 de mayo de 2022 a Dagoberto Quiroga. Foto: EL TIEMPO

Sin embargo, según el exsecratario de Relaciones Internacionales de Fecode, Omar Arango, asegura que en el trámite de la donación para la campaña Petro Presidente, hubo irregularidades.



La primera de ellas es que él no fue tenido en cuenta ni le preguntaron si aprobaba dicho aporte.



(Le puede interesar: Abogado del Canciller explica su mención en el expediente del 'carrusel de blindados')



"Somos 15 miembros y según el acta (revelada por EL TIEMPO), solo 14 integrantes del ejecutivo aprobaron la donación, a mí no me llamaron, no me informaron o preguntaron si estaba de acuerdo en que se hiciera ese aporte", le dijo Arango a EL TIEMPO.



Y agregó: "Yo tenía otro candidato para ese entonces (primera vuelta) y si me hubiesen preguntado seguro hubiese tenido serios reparos para que se dieran apoyos transparentes. Es decir, si se le da a uno, también se le da a otro"

'No podemos ocultar que hubo torcidos'

Facebook Twitter Linkedin

Estas es la escritura en la que aclaran que, contrario a lo dicho en el acta, la plata iba para Colombia Humana. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Domingo Ayala Espitia, presidente de Fecode Foto: Fecode

El exdirectivo de Fecode también aseguró que sus compañeros se asesoraron para dar la donación: "Ellos sabían que no se podía dar un aporte de una persona jurídica a una campaña y lo hicieron a través de la Colombia Humana, por eso no lo hicieron directamente".



"El dinero sí iba para la campaña. Eso está soportado en constancias firmadas por Domingo Ayala y por William Velandia y en eso sostuve mi declaración en la Fiscalía, están las actas y la escritura", aseguró Arango.



(Además: Caso Moreno de Caro: MinTrabajo toma medidas y compulsa copias a Fiscalía)



Y agregó: "No podemos ocultar que hubo torcidos. La donación no fue ilegal, pero sí irregular, por el hecho que no se convocó al comité como se suele hacer. Yo me enteré por otras vías que el aporte sí se hizo, nunca me dijeron nada".

Facebook Twitter Linkedin

El entonces candidato Gustavo Petro en campaña, junto a miembros de la junta directiva de Fecode. Foto: Archivo particular

Para el exdirectivo de Fecode, el sindicato de profesores ahora está divido por el tema y manejo del aporte: "No todos los 300 mil afiliados apoyan a Gustavo Petro o a la Colombia Humana y eso no puede estar representado solo en 4 o 5 personas".



Por ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en las indagaciones por presunta violación de topes de la Campaña Petro Presidente, y la Fiscalía en el posible uso de una fuente irregular.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Para este jueves Fecode tiene convocada una marcha para instar la corte suprema a que elija Fiscal General de la terna enviada por el Presidente.



Ya hubo una primera votación en donde ganó el voto en blanco y ahora le llegó una recusación al presidente, pero que deberá ser resuelta por el alto tribunal.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook