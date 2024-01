Campaña Petro: el acta y la escritura que la Fiscalía se llevó tras inspección a Fecode

El lunes, 22 de enero, la sede de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), ubicada en el tradicional barrio Teusaquillo, centro de Bogotá, fue objeto de una diligencia judicial. Funcionarios de la Fiscalía llegaron al lugar con una orden de registro que duró cerca de tres horas.



Ese mismo día, Domingo Ayala, presidente del poderoso sindicato, se negó a hablar de la diligencia con EL TIEMPO e incluso exigió que se le enviaran por escrito los interrogantes sobre el motivo de la inspección.

'Golpe blando'

Eduardo Noriega, vocero de la Colombia Humana. Foto: Semana

Sin embargo, tres días después, cuando el presidente Gustavo Petro se refirió al tema, calificándolo de allanamiento, Fecode salió a rechazar lo que llamó un procedimiento intimidatorio de la Fiscalía. Y, en un comunicado, agregó que todo se debe a una donación legal, por 500 millones de pesos, que le hicieron al partido Colombia Humana en plenas elecciones presidenciales en 2022.



De hecho, el Pacto Histórico ya manifestó que denunciará en escenarios internacionales lo que llama un intento de “golpe blando contra el gobierno Petro”, que incluye la inspección a la sede de Fecode y el pliego de cargos y suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva Durán (ver nota abajo).

El caso de Nicolás Petro

Las indagaciones se derivaron del interrogatorio a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y de otra información allegada a los expedientes. Foto: Vaneza Romero. EL TIEMPO

EL TIEMPO investigó y estableció que la diligencia a Fecode es una de varias pruebas ordenadas por la Fiscalía sexta delegada ante la Corte dentro de una indagación preliminar que se viene adelantando por la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente, derivada de supuestas donaciones que no fueron registradas.



Incluso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) comparte la misma línea de investigación.



Uno de los orígenes es la información que reposa en la indagatoria rendida por Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Pero también, se desprende de la revisión a las cuentas de campaña y de otra información allegada a las autoridades.

El entonces candidato Gustavo Petro en campaña, junto a miembros de la junta directiva de Fecode. Foto: Archivo particular

El silencio de Euclides Torres

El empresario Euclides Torres. Foto: Archivo particular

De hecho, de manera reservada, el CNE ha venido citando a un grupo de testigos electorales o ‘guardianes del cambio’, que supuestamente habrían recibido entre 30 mil y 250 mil pesos por tomar fotos a formularios E-14 para evitar fraudes en las dos vueltas electorales. Dichos gastos no están reportados.



El pasado martes estaban citados, Nélida Salcedo, testigo electoral del Pacto Histórico en la primera y segunda vuelta; y Alberto Angulo, coordinador de 21 testigos en Nuquí (Chocó), quien ha hablado de bonificaciones que eran consignadas en plataformas de giros.



Para el miércoles se esperaba escuchar al poderoso empresario y político costeño Euclides Torres –cercano al exembajador Armando Benedetti–, a quien han señalado de ser un financiador en la sombra de la campaña.

Pero, en una carta revelada por este diario, Torres dijo que no iría a la diligencia porque sabía que su conducta venía siendo indagada por la Fiscalía tras ser mencionado en el expediente en contra de Nicolás Petro.



“Este escenario conlleva que, lejos de ser un potencial testigo, se active el ejercicio de mis derechos a la defensa y no autoincriminación. Como consecuencia de esta categorización hecha por las mismas autoridades, no resulta dable hacer exposiciones en el marco de una diligencia de testimonio ante el honorable CNE”, dijo Torres, a quien la Corte Suprema también citará dentro de una indagación similar (ver nota abajo).

El interrogatorio a Alarcón'

Nelson Alarcón. Foto: Archivo particular

Quien sí acaba de rendir interrogatorio, pero ante la Fiscalía, es Nelson Alarcón, tesorero de Fecode cuando se aprobó el desembolso de los 500 millones de pesos. Estuvo en el búnker el jueves y allí le preguntaron por el giro.



Tanto Fecode (en su comunicado) como Eduardo Noriega, vocero de la Colombia Humana, (en declaraciones a W Radio) aseguran que la donación se le hizo al partido político Colombiana Humana.



Sin embargo, EL TIEMPO tiene en su poder un acta, del 3 de mayo de 2022, en donde se señala que el comité ejecutivo propuso y aprobó un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la Presidencia y no al partido (ver el acta en eltiempo.com).

'Me equivoqué de nombre'

Este es el acta de Fecode donde consta que la donación iba para la campaña Petro Presidente. Foto: EL TIEMPO

“El señor fiscal verifica e informa que hay quórum deliberatorio y aprobatorio. En desarrollo del punto 4, el señor presidente William Henry Velandia Puerto propone se dé un apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia de la República, propuesta que fue colocada (sic) en consideración y aprobada por todos los participantes en la sesión”, se lee en el documento que también está en manos de la Fiscalía y del CNE.



De hecho, Alarcón había dicho que sostuvo una reunión con Ricardo Roa, gerente de la campaña Petro Presidente y hoy cabeza de Ecopetrol, para acordar la entrega del dinero.



No obstante, Alarcón le dijo a este diario que si bien coordinó el giro de la donación, a quien se refería en sus declaraciones era a Dagoberto Quiroga, entonces cabeza de la Colombia Humana, y no a Roa.



“No conozco a Ricardo Roa, el dinero se le entregó al representante de Colombia Humana y con él se coordinó todo. A él se le giró el cheque. Tal vez me equivoqué de nombre”, le señaló a EL TIEMPO el extesorero de Fecode.

Este es el acta de Fecode donde consta que la donación iba para la campaña Petro Presidente. Foto: EL TIEMPO

La escritura pública

Estas es la escritura en la que aclaran que, contrario a lo dicho en el acta, la plata iba para Colombia Humana. Foto: EL TIEMPO

Lo que ha llamado la atención de los investigadores es que, 4 meses después, cuando Gustavo Petro ya estaba en la Presidencia y Dagoberto Quiroga ya había sido designado superintendente de Servicios Públicos, él y Fecode firmaron un documento que elevaron a escritura pública (ver eltiempo.com).



En este, suscrito el 23 de septiembre de 2022 en una notaría de la capital, se señala que, contrario a lo dicho en el acta de mayo, “los 500 millones iban para el partido político Colombia Humana mas no para la campaña presidencial”.



EL TIEMPO llamó a Dagoberto Quiroga y este aseguró que suscribieron el documento porque la campaña rechazó el aporte al estar prohibido recibir dinero de personas jurídicas.

Estas es la escritura en la que aclaran que, contrario a lo dicho en el acta, la plata iba para Colombia Humana. Foto: EL TIEMPO

¿Qué dice Quiroga?

Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. Foto: Andesco

Cuando se le preguntó por qué se tardaron 4 meses en aclarar el tema, dijo: “Nos demoramos en hacer la escritura porque no coincidíamos en fechas y estábamos recolectando los documentos. Aceptamos el dinero porque este es un partido joven y necesita fondos”.



Lo que los investigadores intentan establecer o descartar son versiones según las cuales el dinero se usó para eventos de campaña (sobrepasando topes), y luego se reembolsó y legalizó con la escritura pública.



Ricardo Roa, a quien la Procuraduría ya le abrió indagación disciplinaria por el tema de las cuentas de campaña, ha sido enfático en que él era el único autorizado para recibir fondos y en que todas las cuentas se manejaron de manera transparente.

Y el Pacto Histórico insiste en que este es un episodio más de un intento de ‘golpe blando’ contra el gobierno Petro’.

Ricardo Roa fue designado gerente de la campaña Petro presidente, el 21 de enero de 2022. Foto: Twiter: Gustavo Petro

Las palabras del Presidente sobre el caso

A mitad de semana, desde el Charco (Nariño), el presidente Gustavo Petro se refirió a la diligencia de la Fiscalía en Fecode, calificándola de allanamiento: "Quiero expresar mi solidaridad al sindicato Fecode, que fue allanado en el día de hoy. Allanamiento de una organización de trabajadores buscando a ver cómo se encuentran los caminos para sacar al Presidente”.



Y agregó: “No estamos ante cualquier cosa. Yo siempre pensé que los allanamientos era sobre organizaciones mafiosas que ilegalmente financian a los políticos. Ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el Presidente no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico".



Al pronunciamiento de Petro, se sumaron congresistas del Pacto Histórico rechazando la diligencia.

UNIDAD INVESTIGATIVA

