Estos son los rostros de los otros supuestos ladrones de camionetas blindadas de la UNP

Este miércoles, 24 de enero, se reanudará la audiencia de imputación en contra de los tres capturados por el robo de las camionetas blindadas ligadas a un contratista de la UNP, ejecutado por una banda de cerca de 20 personas.



La audiencia se suspendió luego de que la Fiscalía notificó que había recaudado nueva evidencia. Por eso, ya no pedirán que se les procese por receptación. Ahora, pedirá que sean condenados por hurto agravado y por el secuestro simple de varios vigilantes que custodiaban las camionetas a los que retuvieron por cerca de cuatro horas.

Los fotogramas

Estos son los rostros de tres de los señalados ladrones. Foto: Suministrada por autoridades

EL TIEMPO estableció que además de la colaboración que estaría dispuesto a brindar uno de los capturados, los investigadores recaudaron decenas de fotogramas de cámaras de video en los que quedaron registrados los rostros de los señalados asaltantes.



Además, ya se tiene información sobre un furgón en el que se movilizaban dos sujetos, vestidos con buzos de capota, jeans y tenis color oscuros. En la puerta del vehículo, de cabina blanca y carrocería roja, se alcanza a ver la placa.



Otra de las pistas es un carro tipo sedan, marca Renault, de color gris línea Logan, que habría conducido las camionetas robadas al parqueadero ubicado en la carrera 77Q N 46B 51 sur, barrio Jaqueline, localidad de Kennedy.

Este es el furgón del que descendieron dos hombres con capotas. Foto: Suministrada por autoridades

Los dueños del local aseguran que semanas atrás los habían contactado para saber si tenían capacidad de guardar varias camionetas de alta gama.



"Como aspecto de importancia se observa un séptimo “7” rodante y al parecer sería el que escolta las camionetas hasta el parqueadero relacionado, pero no ingresa al parqueadero, lo anterior se puede inferir razonablemente basados a la

relación de cuando ingresan los rodantes estos se detienen y el rodante señalado como no. 7 este no se retira del lugar hasta que ingresan las 06 camionetas al parqueadero donde fueron capturados los 03 indicados por funcionarios de

la policía nacional", se lee en el informe de Policía Judicial al que EL TIEMPO tuvo acceso.

Los capturados aseguran que no sabían que las camionetas eran robadas. Foto: Suministrado por autoridades

EL TIEMPO reveló que uno de los capturados, Jairo Rojas Ballén, ya había sido condenado por hurto agravado.



En 2012, estuvo involucrado en el robo de una caja fuerte de una casa a la que ingresó con al menos 5 personas más. Su apoderado le dijo a este diario que ese caso no constituye un antecedente por haber sido hace más de 10 años y con objetos diferentes.



Además, que su cliente y el hijo, Brayan Rojas, estaban en el parqueadero porque son mecánicos y un cliente les pidió recoger las camionetas para que las revisaran. No obstante, el penalista Edwin Segura Escobar, señaló que no descartan buscar un preacuerdo o principio de oportunidad para revelar el nombre de la persona que los contrató.



De las 16 camionetas robadas ya se recuperaron 11.

UNIDAD INVESTIGATIVA

