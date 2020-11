Cambian fiscal en proceso que enfrenta a poderosas fiscales de Cali

La investigación por presuntos actos de corrupción que implica a funcionarios de la Fiscalía de Cali y a miembros de la Policía, está tomando nuevas dimensiones.



Una curtida fiscal, Victoria Nieto, está citada el 9 de noviembre a imputación de cargos, con medida de aseguramiento, por supuestas irregularidades en un caso de secuestro que llevó junto con el Gaula de la Policía. Pero una decisión que acaba de tomar el propio fiscal General, Francisco Barbosa, podría dilatar esa audiencia.



La fiscal Victoria Nieto asegura que actuó apegada a la ley y que los audios dentro del proceso son contundentes. Foto: Fiscalía

La fiscal Nieto es señalada de presuntamente "constreñir y manipular dos testimonios y ofrecer beneficios" para involucrar a la fiscal Silvana Uribe con un ex miembro del CTI que fue condenado por participar en un secuestro: el del empresario Juan Víctor Franklin Monsalve, en 2016.



Incluso, la fiscal Uribe y otro implicado, dicen que su colega la quería implicar en un plan para atentar contra su vida.



“Esto es una venganza en mi contra, no cometí ningún delitos", le dijo Nieto a EL TIEMPO. A la vez, aseguró que ella denunció a su colega Silvana Uribe y a José Freddy Restrepo García, fiscal 3° Delegado ante el Tribunal Superior de Distrito, a cargo de su caso.



Por ese secuestro -por el que se pedía un rescate de 5 millones de dólares-, fueron condenados miembros de la Policía, el ex CTI Cristian González Valencia y un ex guerrillero, con el que intentaron sin suerte llevar el caso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Imagen del video en el que según la fiscal Nieto, aparecen la fiscal Silbana Uribe y el condenado Cristian González. Foto: Archivo Particular

Cambio de fiscal

Lo que las autoridades intentan establecer es si es cierto que la fiscal Nieto encontró indicios que podían ligar a la fiscal Uribe con uno de los condenados por el secuestro (el ex CTI), o si la fiscal Uribe es la víctima.



De hecho, EL TIEMPO estableció que se indaga si a través de este caso se pueden destapar otros graves episodios de corrupción en procesos que implican falsos secuestros, falsos testigos e incluso a miembros de la Policía, en la Seccional de Cali.

Ahora, EL TIEMPO estableció que, el mismo día que este diario reveló la guerra judicial entre las poderosas funcionarias Uribe y Nieto, hubo un cambio de fiscal en el proceso en contra de esta última. Incluso, se da por hecho de que la imputación en su contra quede aplazada mientras la nueva fiscal conoce el caso.

La filtración

En efecto, aunque el propio fiscal General, Francisco Barbosa, había rechazado la solicitud de Nieto de reasignar ese proceso, al que le puso vigilancia especial, cambió de decisión.



En una resolución del pasado 30 de octubre, se lo asignó a Adriana Marcela

Mercado Cruz, fiscal 2 delegada ante Tribunal de Distrito, adscrita a la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), una de las funcionarias de su mayor confianza.

En la resolución se señala que hubo un grave episodio de filtración de información que fue denunciado por el fiscal Restrepo.





"Que el doctor José Freddy Restrepo García, fiscal 3° delegado ante el Tribunal Superior de Distrito adscrito a la Dirección Seccional de Cali, mediante correo electrónico del 13 de agosto de 2020, dirigido al doctor Carlos Hernán Escobar. abogado del fiscal Iván Aguirre Benavidez, quien figura como uno de los imputados en tal investigación, en respuesta a una consulta realizada por aquel vía WhatsApp. en el que, entre otras situaciones, le aclara el contenido de unos datos plasmados en un boletín que no era oficial y le solicitó develar cómo tuvo conocimiento de esa información pues era reservada y estaba relacionada con un reporte de proyección de operatividad que tenía como destinatarios a jefes de la Dijín", señala la resolución.





El fiscal Restrepo dijo que el potencial riesgo de filtración "puede atentar incluso contra la seguridad de sus investigadores y la suya propia, obstaculizando además, la investigación.

'No sé porqué me lo quitaron'

Sin embargo, el fiscal Restrepo le dijo a EL TIEMPO que desconoce los motivos por los cuales le quitaron el expediente, faltando tan solo unos días para la imputación.



"Esta es la hora en la que no se por qué me quitaron el caso. Nunca pedí cambio a pesar de la filtración", le dijo el fiscal Restrepo a este diario.



Llama la atención en el hecho de que se produce el cambio tres años después de iniciado el proceso.

Según Restrepo, la fiscal Nieto, lo recuso y pidió el cambio de asignación del proceso hace unas semanas, sin que le prosperaran las solicitudes.



"Le negaron el cambio de fiscal, le negaron la recusación, ¿qué fue lo que hicieron ahora? Estoy elaborando un informe sobre el caso y preguntando por los motivos que llevaron a mi relevó", explicó.



Y dijo que, técnicamente, la imputación se debe aplazar mientras la nueva fiscal conoce el proceso.

