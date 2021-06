¿Qué hay detrás de la citación al alcalde de Cali por bloqueos y caos?

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina (Alianza Verde), tiene una doble cita con la justicia.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía quiere que explique su actuación como servidor público y primera autoridad local de Policía, en relación con los desmanes que vivió la ciudad en el marco de las manifestaciones que se han presentado durante casi dos meses.



Según lo estableció este diario, el fiscal 49 de la seccional de Administración Pública le abrió una indagación preliminar y lo citó a interrogatorio.



Y la génesis del proceso es un correo electrónico, acompañado de decenas de firmas, en el que lo acusan de no haber tomado las medidas para evitar los muertos (entre civiles y policías), heridos y destrozos que se registraron en esas jornadas.



“Se habla de un prevaricato por omisión, y esa conducta, en lo penal, se castiga con cárcel de hasta de 90 meses a quien omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones”, aseguró una persona enterada del caso.



El domingo se levantaron varios bloqueos que persistían en las vías. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

El polémico decreto

Y agregó que aún no se sabe si parte de los firmantes del correo son los mismos que están impulsando la revocatoria del mandato de Ospina, que ya cuenta con 40.000 de las 90.000 firmas que necesita.

Lo que sí está claro es que, para algunos sectores, Ospina dejó de adoptar medidas para frenar el caos y los crímenes que se registraron en la capital del Valle que, unidos a los cierres y bloqueos, dejaron pérdidas irreparables.



Y aunque otros lo respaldan, una de las decisiones que se le cuestionan es la expedición del Decreto 304 del 31 de mayo de 2021. Políticos locales lo atacaron, argumentando que viola normas superiores y genera un insostenible deterioro del orden público.



.Políticos locales atacaron el Decreto argumentando que viola normas superiores y genera un insostenible deterioro del orden público. Foto: Alcaldía de Cali

disturbios y actos de vandalismo en Cali han sido constantes en los dos últimos meses. Foto: Juan Pablo Rueda -ET

Bajo ese argumento, la abogada María del Mar Machado demandó el decreto y pidió su nulidad, logrando que el Juzgado 16 administrativo lo suspendiera, hace apenas 15 días.



Pero la norma –que contempla diálogo con la Unión de Resistencias Cali (UCR), garantías a las partes y se conforman una Comisión Internacional de Derechos Humanos y un Comité Facilitador y de Veedores– acaba de revivir.



EL TIEMPO tiene en su poder un fallo de tutela del Tribunal Contencioso Administrativo de Cali que dejó sin efecto la decisión del Juzgado 16 y amparó los derechos a la protesta de la Unión de Resistencia de Cali.



El otro proceso

Se da por descontado que ese fallo será presentado por Ospina en el interrogatorio que, según dijo inicialmente la Fiscalía, es el 30 de junio; y de acuerdo con allegados al alcalde, es el 1.º de julio, a las 9 de la mañana.

Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina con la gobernadora Clara Luz Roldán y el presidente Iván Duque, en su visita a Cali. Foto: Alcaldía de Cali

De hecho, EL TIEMPO estableció que ese mimo jueves, a las 2 de la tarde, tiene otra citación en la Fiscalía 94 de Derechos Humanos, por los mismos hechos: los efectos de las jornadas de caos en Cali.



Ospina se ha limitado a decir que asistirá al interrogatorio.



“Hay que acudir, estar atento, revisar qué tipo de delito proponen tipificar y evaluarlo. En situaciones como esta es apenas lógico que a las autoridades nos investiguen y que se investigue a todo el mundo. Eso es lo que hay que hacer”, le dijo a EL TIEMPO.



Pero este diario estableció que también se ventilará la postura jurídica según la cual los alcaldes y gobernadores no son autónomos en el manejo del orden público, sino que se siguen directrices presidenciales.



Además, que es al Presidente a quien le corresponde conservar el orden público en todo el territorio y restablecerlo donde sea turbado.



De hecho, señalan que sus instrucciones dejan sin efectos las acciones de los mandatarios locales.





Y recuerdan que el Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato para verificar si el Gobierno ha cumplido la orden de proteger el derecho a la protesta.



Otros alcaldes bajo la lupa

Lo concreto es que Ospina no es el único mandatario local que tendría que dar explicaciones sobre las decisiones que dejaron de adoptar o emitieron en medio de los desmanes.



EL TIEMPO estableció que se indaga lo ocurrido en varios municipios, incluidos Facatativá y Zipaquirá.



Sin embargo, el alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana, dijo que no ha recibido citación alguna. Y al cierre de esta edición, Wilson García, de Zipaquirá, no había respondido los mensajes.





UNIDAD INVESTIGATIVA

