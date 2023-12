Cali: ordenan hacer examen psiquiátrico a señalado feminicida de Luz Mery Tristán

El proceso por el crimen de la patinadora Luz Mery Tristán, el 4 de agosto pasado, sigue su curso de manera reservada. La más reciente decisión, tal como los reveló EL TIEMPO, fue la de acusar formalmente por feminicidio agravado y porte ilegal de armas al empresario Andrés Ricci.



El juez del caso -que decidió no dejar entrar a la prensa- avanzó en el caso luego de que la Fiscalía señaló que no se había consolidado el principio de oportunidad que está buscando la defensa de Ricci desde hace semanas.

Acusado por porte ilegal de armas y feminicidio

Algunos de los elementos encontrados en la inspección a la casa de Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

Al respecto, la defensa del empresario ha insistido en que están recogiendo elementos probatorios para allegar una oferta de preacuerdo con la justicia.



Hasta ahora, la posición del fiscal del caso es que no se ha hablado ni de rebajas, ni de variación del delito, ni de libertad. Y no hay negociación en marcha.



De hecho, este diario conoció que las partes ya empezaron a pedir que se citaran varios testigos y otra evidencia adicional para respaldar sus argumentos.



En el caso de Ricci, el empresario ha insistido en que si bien disparó a la puerta de la habitación donde se encontraba Tristán -con quien estaba comprometido en matrimonio- buscaba solamente ingresar al lugar, después de que ella saliera corriendo y diciendo que se iba a matar.



"En el momento de los hechos yo estaba muy confundido. No solo porque había consumido whisky y cocaína, sino porque para mí fue una sorpresa el estado de ella y más cuando salió corriendo, gritando que se iba a matar", dijo en un interrogatorio revelado por este diario.

EL TIEMPO reveló lo que se halló dentro de la lujosa casa 6, donde vivía la pareja. Foto: Foto: Suministradas por las autoridades.

El celular y tablet de Luz Mery

El celular de Luz Mery Tristán, en manos de las autoridades, fue encontrado junto a su cuerpo. Foto: Suministrada por autoridades

Y también habló de consumo de droga en conjunto, de ansiolíticos y de problemas que supuestamente Tristán tenía.



Ya pidieron una inspeccione del celular y la tablet de Luz Mery Tristán. Según estableció EL TIEMPO, pretenden buscar mensajes y audios en los que se confirme que estaba medicada con ansiolíticos.



Adicionalmente, pidieron citar a varios testigos para respaldar sus argumentos



Allegados a Ricci explicaron que si bien no quieren revictimizar a Tristán, buscan desvirtuar el feminicidio agravado e incluso que se cambie a homicidio. Esto significa que no quería hacerle daño.



Y confirmaron que la Fiscalía pidió que se le hiciera a Ricci una valoración psiquiátrica

Esta carta fue encontrada en una de las mesas de la casa, a pocos metros del cadáver de Luz Mery Tristán. Foto: Suministrada por autoridades

El examen psiquiátrico

"Lo que se busca es tumbar cualquier indicio o argumento para que se declare inimputable, por supuestamente no tener la capacidad de comprender lo que hacía. En todo caso, el señor Ricci ya ha expresado y reconocido que él disparó y hasta llamó a allegados para decir que había asesinado a la señora Tristán", explicó una fuente cercana al caso.



Y manifestaron que el celular y la tablet fueron puestas a disposición de las autoridades y que incluso tuvieron que acudir a expertos para desbloquear uno de los aparatos.



La práctica de pruebas, para exponerlas en la etapa de juicio, sigue su curso. Pero la defensa de Ricci no descarta un nuevo acercamiento con la Fiscalía.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

