Cae expolicía colombiano con banda de secuestradores en México

Tras un barrido a los antecedentes de los 10 miembros de la banda de secuestradores que cayó en México, las autoridades de ese país hallaron un dato relevante.



Durante el operativo, ejecutado la primera semana de abril en Cancún, figura un hombre identificado como Fabián G, quien resultó ser un exmiembro de la Policía de Colombia.

La Fiscalía General del Estado de Quintana de Roo, que tiene jurisdicción sobre Cancún, informó que el hombre fue miembro de la Policía Nacional de Colombia y que, por lo mismo, se le pidió a Bogotá información vía diplomática para establecer plenamente su identidad y su pasado, incluyendo si tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana.



Esta información es clave para la investigación, pues según fuentes judiciales de México otro de los capturados –identificado como Edgar V y señalado de ser el líder de la banda– resultó siendo un lugarteniente del cartel Jalisco Nueva Generación.



Lo que se quiere establecer es si los secuestradores, además, tenían injerencia en el mundo del narcotráfico y relación alguna con los carteles que funcionan en Colombia.



En todo caso, se sabe que ya hay cooperación binacional para este caso.

El operativo de captura de la banda se registró el 2 de abril, cuando un escuadrón de policías de inteligencia de Quintana Roo y uniformados de la Guardia Nacional de México llegaron hasta un exclusivo sector del municipio Benito Juárez. Allí, en la súper manzana 503, los agentes no solo encontraron a los secuestradores con potente armamento, sino a dos personas plagiadas y cuyas identidades se han mantenido en reserva.



No obstante, por los vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación, también hay abierta una línea de investigación para determinar si el secuestro está o no ligado a problemas o deudas pendientes entre narcos latinoamericanos.

La banda de secuestradores operaba en Cancún. Se indagan nexos con la mafia. Foto: EFE

Los otros capturados fueron identificados como Francisco F; Nadia R; Román N; Jonathan M; Gerardo H; Jorge J; José A; y Jonathan E.



Un juez de control legalizó la captura de los 10 secuestradores y los cobijó con una medida preventiva de dos años tras las rejas, mientras se desarrolla la investigación y se surte la etapa de juicio. Sin embargo, según el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México, todos se presumen inocentes hasta que una autoridad judicial los halle culpables.



