Cae avioneta ambulancia en Honduras con coca colombiana

Una avioneta con permiso de operación como ambulancia y bandera colombiana se estrelló el fin de semana en territorio hondureño.



Los hechos se registraron en zona rural de Claura Arriba, región de Iriona, en el departamento de Colón, donde la aeronave chocó mientras intentaba tocar tierra en una pista clandestina y posiblemente controlada por narcotraficantes del país centroamericano.

La Policía de Honduras relevó que la aeronave siniestrada estaba cargada con varios kilos cocaína, aunque no se precisó la cantidad exacta debido a que se hallaron indicios de robo en el lugar del accidente. Incluso, había restos humanos y del aparato a unos 100 metros a la redonda.



Según el reporte oficial, la matrícula de la aeronave es la HK-5075 y al menos dos tripulantes murieron. En los restos se halló un alerón en el que se lee con claridad, en letras blancas y con fondo azul, ‘Neovid S.A.S. brindamos calidad’.



EL TIEMPO consultó en las bases de datos de la Aeronáutica Civil de Colombia esa matrícula y confirmó que está a nombre de la firma colombiana Neovid, con el registro número R0008341 y que este tenía validez desde el 31 de octubre de 2018 hasta el 31 de julio del 2023. No obstante, tras el accidente en Honduras, su aeronavegabilidad figura como “suspendida”.



Además, la avioneta se registró con marca Beech 200, con número de serie BB-801, con capacidad para una tripulación de 2 integrantes y 6 pasajeros. Su punto autorizado de partida para operación, de acuerdo con informes oficiales, era el aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín (Antioquia).



Si bien aún no se conoce cuál fue su última hoja de aeronavegación autorizada, la cual es clave para determinar por qué una avioneta-ambulancia colombiana terminó accidentada en Honduras, este diario estableció ya hay colaboración entre las autoridades de los dos países para establecer de quién era la coca que transportaba y si la firma que la operaba tiene alguna relación con el narcocargamento.

¿Gemeleada?

EL TIEMPO llamó en repetidas ocasiones a los números públicos de Neovid y a los que registró oficialmente ante la Cámara de Comercio de Medellín, pero aún no se ha logrado establecer contacto para conocer su versión de los hechos y si existe la posibilidad de que la matrícula haya sido ‘gemeleada’.



En todo caso, las policías de Honduras y de Colombia analizan la información y datos del accidente aéreo –ocurrido en la madrugada del sábado–, porque en la zona del siniestro se han detectado varias narcocultivos y hasta un laboratorio de procesamiento de coca cuya operatividad está relacionada con narcotraficantes colombianos y mexicanos.



Y hay una alerta adicional. Aunque Honduras es un país de paso de los alijos que salen desde Colombia y otros países suramericanos hacia México y Estados Unidos, el hecho de que las mafias locales –como la Mara Salvatrucha MS-13– tengan sembrados de coca y laboratorios para procesarla pueden volver a esta nación como un narcoproductor a gran escala en Centroamérica.



Por eso, según se informó desde Honduras, hay un equipo de investigación para el caso conformado por la Fiscalía del Ministerio Público, efectivos de la Base Naval de Puerto Castilla, la Policía Militar, la Dirección Policial de Investigaciones y la Policía Preventiva.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UInvestigativaET