Cae capo colombiano que se ocultaba en lujoso apartamento de New York

Viviendo a sus anchas en la 'gran manzana'. Así permanecíó por más de dos años el colombiano Christian Camilo Millán Romero, mientras las autoridades españolas lo buscaban por cielo y tierra. Millán es señalado de ser uno de los eslabones principales de una red de narcotráfico y blanqueo de capitales de la mafia, con sede en Madrid.



Con tan solo 35 años, Millán Romero se había convertido en uno de los delincuentes más buscados en el viejo continente. Pero, sin mayores problemas, se había trasladado a un lujoso apartamento del área metropolitana de New York.

En fugitivo buscó refugio en Estados Unidos desde abril de 2017, como visitante, y portaba en su bolsillo una autorización para permanecer en ese país hasta octubre de ese mismo año.



Pero vivía con lujos y desafiando a las autoridades en el área metropolitana, hasta que fue detectado, en octubre de 2019, por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).



(Le recoemndamos: 'Aída Merlano ya empezó a declarar casos de corrupción': Maduro)



"El 3 de diciembre de 2019, los oficiales de ERO arrestaron a Millán en Flushing, Nueva York, y lo colocaron en un proceso de deportación. El 13 de enero de 2020, un juez de inmigración ordenó que Millán fuera retirado, renunciando a su derecho de apelación, allanando así el camino para su traslado a Colombia", informó anoche el ICE que se mostró indignado por este caso.



En efecto, Thomas R. Decker, director de ERO, la oficina de campo de deportaciones conocida de New York, manifestó que esa ciudad no se iba a convertir en refugio de delincuentes.



"La eliminación de Millán Romero es otro ejemplo de los esfuerzos de seguridad pública de ERO-Nueva York para eliminar a los fugitivos extranjeros que han buscado refugio en el área metropolitana", dijo .



Y agregó que se deben revisar las políticas de ingreso a las llamadas ciudades santuario, como New York.(Lea también: El nuevo desembarco de los narcos colombianos en Europa)

“Proporcionar un refugio seguro para que los delincuentes se escondan del enjuiciamiento no es un efecto secundario de las ciudades santuario, sino el resultado de una mala política que protege a los delincuentes extranjeros", manifestó el funcionario, en referencias directa al caso del colombiano.

Nueva York se ha convertido en una alfombra de bienvenida para los extranjeros criminales en todo el mundo FACEBOOK

TWITTER

De hecho, manifestó que debido a esas políticas, que calificó como "peligrosas", y a lo que llamó "agendas imprudentes de los políticos", "Nueva York se ha convertido en una alfombra de bienvenida para los extranjeros criminales en todo el mundo. ICE ERO continuará eliminando extranjeros criminales como Millán Romero en aras de mantener a nuestro público seguro”, puntualizó.



(Le puede interesar: ¿'Narcoabuelitos'? Así se aprovecha la mafia de ellos para sacar coca)



El señalado capo fue expulsado este martes a Bogotá y entregado a la Policía. Se está a la espera de que España solicite su extradición y que se verifique su prontuario en Colombia.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET