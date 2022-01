La otrora poderosa comercializadora de oro C. I. J. Gutiérrez no descarta interponer una acción indemnizatoria por los daños que, aseguran, les causó el proceso por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que inició la Fiscalía en contra de varios de sus miembros.



(Lo invitamos a leer: Los muertos que hunden a la mayor comercializadora de oro del país)



Según el expediente, blanquearon cerca de 1, 6 billones de pesos a través de proveedores inexistentes e incluso muertos.

Facebook Twitter Linkedin

La Comercializadora Internacional C.I.J. Gutiérrez habría lavado cerca de 2.4 billones de pesos Foto: Fiscalía General de la Nación

Pero el caso, que estalló en 2019, quedó en suspenso después de que una juez de control de garantías pidió decretar su nulidad desde la audiencia de imputación. Según la togada, “no se concretaron los hechos jurídicamente relevantes” y su descripción no se hizo siquiera en “un lenguaje comprensible, claro y sucinto”.



(Le puede interesar: Esto dijo la hermana de los Nule sobre su nexo con Mauricio Leal)

El nuevo pulso

Facebook Twitter Linkedin

Jefe de la Dirección contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía. Foto: Fiscalía

La Fiscalía no solo insistirá en la imputación. Además, la fiscal Luz Ángela Bahamón ha aportado evidencia con la que busca desvirtuar los señalamientos de su otrora subalterno, y blindar el caso. FACEBOOK

TWITTER

A eso se unió que, en las últimas semanas, se empezaron a conocer piezas procesales de una indagación en la Procuraduría ligada al proceso.



El fiscal que hizo la polémica imputación, Rafael Rojas Orcasita, denunció a miembros de la entidad: dice que fue presionado para solicitar las órdenes de captura, sin tener elementos probatorios. Y agrega que se tomaron decisiones ilegales a sus espaldas.



Pero EL TIEMPO estableció que la Fiscalía no solo insistirá en la imputación. Además, la fiscal Luz Ángela Bahamón, superior del curtido fiscal Rojas, ha aportado evidencia con la que busca desvirtuar los señalamientos de su otrora subalterno, y blindar el caso.



(Además: Así es el terror que se vive hace 270 días en el Portal Américas de Bogotá)

La nueva imputación está citada para el 2 de febrero contra los mismos procesados. Pero esta vez por lavado agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.



Si bien la Fiscalía le hizo correctivos al caso, se insistirá en los señalamientos contra una firma que llegó a exportar 10,5 toneladas de oro al año a Suiza y Estados Unidos e incluso obtuvo la Cruz de Boyacá y la Orden del Mérito Nacional.



(Le puede interesar: La DEA le sigue los pasos en Dubái a poderoso excapo colombiano)



De hecho, cuando EL TIEMPO reveló el caso, en abril de 2019, su representante legal, Andrés Vieira Gutiérrez, aseguró que ellos mismos habían denunciado la presencia de 25 proveedores de oro que estaban muertos, pero aparecían en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom). Además, fue enfático en que la comercializadora aplicaba los más altos estándares para detectar casos de lavado.

Los nueve chats

Facebook Twitter Linkedin

Estos son los chats, claves en rastreo a supuestas presiones en el caso. Foto: EL TIEMPO

Pero, con un informe pericial en la mano, con datos de entre el 2006 y el 2016, la Fiscalía insistirá en que hubo operaciones ficticias o simuladas por sumas multimillonarias.



Peor, paralelo al proceso penal está el disciplinario. En este, el fiscal Rojas dijo que se ordenaron interceptaciones y seguimientos ilegales. Y se anexó un audio de una reunión de Bahamón y el equipo, con la que se busca probar supuestas anomalías e injerencias indebidas.



(También: Las bodegas del hampa en la zona donde mataron a una periodista en Galerías)



La Procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial ya los evalúa, al igual que documentos, correos y testimonios con los que Bahamón –actual jefe de la Dirección contra las Finanzas Criminales– busca tumbar la queja en su contra, que califica de temeraria.



Aunque la funcionaria se ha negado a dar declaraciones a la prensa sobre el tema, EL TIEMPO estableció que empezó por asegurarle a la Procuraduría que la grabación es ilegal, entre otras cosas porque vulnera la reserva de la investigación. No obstante, dijo que no hay irregularidades en su contenido.

Facebook Twitter Linkedin

Estos son los chats, claves en rastreo a supuestas presiones en el caso. Foto: EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Fabio Humar Jaramillo., abogado de C.I.J. Gutiérrez Foto: Archivo particular

De hecho, se preguntó si no había elementos probatorios, como alega el fiscal Rojas, cómo se explica que un juez de control de garantías accedió y suscribió las órdenes de captura.



Y aseguró que si bien el caso contra C. I. J. Gutiérrez estaba priorizado, fue el mismo fiscal Rojas quien le dio esa categoría cuando se le solicitó incluir 10 casos claves de su despacho.



Bahamón también descartó que hubiera ejercido presión en su contra y acoso laboral. Y entregó 9 chats que intercambió con el fiscal Rojas.



(Le puede interesar: Los hilos de poder que movía el exasesor del escándalo en Casa de Nariño)



Según Bahamón, en estos queda en evidencia que aunque el fiscal anunció que iba a pedir medida privativa de la libertad, al final cambió de opinión.

“Doctor, buenas noches, ¿usted no les pidió medida privativa?”, preguntó Bahamón en el chat. Y, según ella, la respuesta fue: “Doctora, buenas noches, porque antes de iniciar las audiencias, varios abogados manifestaron su interés en preacordar”.



“Nunca hubo ofrecimientos de nuestra parte de preacuerdos o principios y no se pidió la medida intramural porque no había pruebas suficientes para hacerlo”, le dijo a EL TIEMPO el abogado de C. I. J. Gutiérrez, el conocido penalista Fabio Humar Jaramillo.

Las interceptaciones

Facebook Twitter Linkedin

Exfiscal general, Néstor Humberto Martínez. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Y sobre la imputación del 2 de febrero Humar agregó: “Por instrucciones de mis clientes, hemos estado y estaremos atentos para atender las citaciones que haga la Fiscalía. Celebramos que, esta vez, no se envileció la majestad de la justicia con capturas innecesarias”.



Y añadió que saben de los procesos disciplinarios y penales que avanzan por “las tremendas irregularidades que se han presentado”, y esperan se adelanten hasta el final que con todo rigor. Además, recordó que la Fiscalía ni siquiera apeló la solicitud de nulidad.



Humar pidió, hace 33 días, por derecho de petición, que la Fiscalía aclare si hay denuncias por afirmaciones que hizo el exfiscal Néstor Humberto Martínez dentro del proceso en la Procuraduría.



(Además: Vuelos, dólares y política detrás de dosier ecuatoriano que inquieta a Saab)



Tras respaldar a Bahamón, Martínez dijo que a su despacho llegó información de que había interceptaciones por parte de la comercializadora a funcionarios de la Fiscalía para impedir actuaciones en su contra.

También habló de otra interceptación: dijo que una entonces fiscal le aseguró que en unas escuchas legales –dentro de un proceso por tráfico de explosivos–, se oyó que “se había tocado a funcionarios de la Fiscalía en el caso de C. I. J. Gutiérrez”. Por esa referencia incluso hubo una compulsa de copias.



(Consulte acá todos los archivos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Por ahora, el millonario caso, por el que han pasado varios fiscales, seguirá su curso en medio del proceso en la Procuraduría. Y del resultado penal y disciplinario dependerá que los implicados sean condenados o queden libres y decidan si instauran una multimillonaria demanda.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaET