Buscan laboratorio alterno ante fallas de equipo en el INS

“Estamos trabajando para superar dificultades técnicas para el diagnóstico del covid-19”.



Así lo informó la noche del viernes el Instituto Nacional de Salud (INS) luego de que EL TIEMPO reveló que la disminución de los diagnósticos se debía a la falla de una máquina clave en el proceso.

En efecto, el instituto explicó que la disminución en el número de casos confirmados en Colombia –que quedó en evidencia en el más reciente reporte– se debe a una dificultad técnica que la entidad busca superar.



Se trata de una falla en el equipo que ejecuta uno de los procesos de su laboratorio para diagnóstico.



(Le puede interesar: Coronavirus: ya son 539 casos de contagio en Colombia)



“Es una máquina de extracción de ácido nucleico, fundamental para la realización de la prueba diagnóstica molecular del convid-19. El daño en una de estas máquinas en el INS, que se encarga de preparar las muestras para pasar luego al proceso de diagnóstico en otras máquinas, afecta la velocidad de producción de resultados, pero no su precisión”, le dijeron fuentes autorizadas a EL TIEMPO.



Y explicaron que la máquina de extracción es de origen alemán y la única solución en el momento es cambiarla. Sin embargo, por ahora no es viable porque el país (Alemania) que fabrica esta tecnología ha cerrado sus puertas a la exportación debido a la pandemia.



(Lea también: El país traerá 1.510 ventiladores mecánicos por emergencia de covid-19)



EL TIEMPO estableció que ante las dificultades, un equipo de ingenieros del laboratorio Roche se trasladó a la sede del instituto y trabaja mancomunadamente en superar el impase.

Las alternativas

En todo caso, el INS advirtió que no ha parado de procesar las pruebas y ha extendido su capacidad humana para dar solución a la contingencia que se registra.



No obstante, señaló que la máquina que presenta fallas procesa 100 muestras en una hora y 15 minutos: “Ese mismo número de muestras manualmente no se hace ni en un día”.



Para superar la contingencia, el instituto se encuentra evaluando varias alternativas: “Dentro del plan que ya existía de crecimiento de la red de diagnóstico en Colombia, laboratorios de universidades podrían iniciar pronto la lectura de muestras, algunos de ellos están solo esperando que el Invima les libere los reactivos para empezar”, explicaron voceros del instituto.



Y agregaron que se busca un tercer laboratorio que cuente con una máquina extractora de ácido nucleico para que pueda hacer esta parte del proceso diagnóstico.



Después de que EL TIEMPO dio a conocer la causa de la baja en el número de diagnósticos, la Procuraduría se pronunció sobre este asunto.



El ente de control hizo un llamado a laboratorios e instituciones de salud a aunar esfuerzos con el INS para superar la contingencia generada por el daño de una de las dos máquinas utilizadas en el proceso de análisis de pruebas del covid-19.



De hecho, hace 72 horas, funcionarios del Ministerio Público ya habían advertido fallas en el proceso de embalaje de las pruebas que llegan al instituto.



Algunas de las que se estarían presentando tienen que ver con embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarla.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com