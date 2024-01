Los líos del pueblo cercado por lujosos bienes de capos y de poderosos ex ‘paras’

El empalme entre el alcalde saliente y el mandatario entrante de uno de los municipios clave del departamento de Córdoba dejó al descubierto una millonaria acumulación de tierras por parte de exparamilitares, narcotraficantes y otros procesados por la Fiscalía que tienen en jaque el futuro de ese territorio.



En una reunión reservada se expuso cómo las mejores haciendas de la zona están en procesos de extinción de dominio, en reparación de víctimas o en otros expedientes judiciales.

Municipio de Buenavista ubicado en la Subregión del San Jorge en el departamento de Córdoba. Foto: Alcaldía de Buenavista

EL TIEMPO investigó y encontró nexos entre estos casos y un exjefe paramilitar que aspira a ser gestor de paz; un denominado capo invisible y un otrora empresario inmobiliario que terminó ligado a la cúpula de las autodefensas, que convirtieron a Córdoba en su fortín y botín.



Si bien este fenómeno se vive en otras regiones, en Buenavista, Córdoba –el pueblo que está sitiado por bienes incautados–, el caso es extremo. Los predios afectados ocupan el 20 por ciento del territorio y rodean a la población por oriente, occidente, norte y sur, impidiendo que se extienda un solo centímetro.

Informe del empalme



Jhon Mario Berrío Soto, alcalde de Buenavista. Foto: @jhonmarioberriosoto

EL TIEMPO tuvo acceso a un documento en el que el mandatario saliente, Félix Gutiérrez, de ‘la U’, le expuso a su sucesor y copartidario Jhon Berrío la emergencia que atraviesan.



En el informe se habla de que gran parte del territorio está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Unidad de Restitución de Tierras y la de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.



Además, esas entidades deben más de 1.340 millones de pesos por impuestos de esos predios que, en algunos casos, no pagan desde hace 20 años.

Este fenómeno se vive en otras regiones, en Buenavista, Córdoba. Foto: Alcaldía de Buenavista

“El municipio está rodeado de esos bienes. No podemos hacer puestos de salud, ni construir la casa de la mujer o proyectos de vivienda porque no tenemos potestad sobre ese terreno”, dijo Jhon Mario Berrío, el nuevo alcalde de Buenavista.



Y aseguró que los colegios Institución Educativa Tierra Santa y Ciénaga de las Marías están hacinados y que si bien han tratado de ampliarlos, no ha sido posible porque las fincas que los rodean están incautadas.

Mafias de Buenavista

Alias Macaco, jefe exparamilitar. Foto: Cancillería

Javier García Rojas, alias Maracuyá. Foto:

EL TIEMPO investigó y estableció que algunos de los bienes afectados están vinculados a la fortuna del otrora poderoso jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, que cuando tenía el uniforme camuflado de las Auc se apropió de las mejores tierras de esa y de otras zonas.



También está Norte América, hacienda vinculada a Guillermo León Acevedo, ‘Memo Fantasma’. Un rastreo hecho por este diario en junio de 2020 reveló cómo a través de la firma Inversiones Tanzania S. A. compró el mismo día y en la misma notaría de Medellín seis fincas que convirtió en la hacienda Las Vegas, con 590 hectáreas.



Y hay otro nombre conocido en la zona: el del señalado por la Fiscalía como capo invisible Jairo García Rojas, ‘Maracuyá’. El caso se conecta con Buenavista porque ahí aparece un predio de La Palma Argentina y Cía Ltda., que ligan con ‘Maracuyá’.

Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma. Foto: Policía Nacional

La negociación



Municipio de Buenavista ubicado en la Subregión del San Jorge en el departamento de Córdoba. Foto: Alcaldía de Buenavista

Félix Gutiérrez, el alcalde saliente, le dijo a EL TIEMPO que se ha tratado de hacer negociaciones con la SAE para adquirir varios predios para destrabar los proyectos municipales, pero hasta hoy no ha sido posible.



“En noviembre nos reunimos con el vicepresidente de la SAE, Jaime Osorno, y le expusimos la intención de adquirir bienes que ellos administran. Le dijimos que como no han pagado impuestos nos entregaran predios a cambio de la deuda”, explicó Gutiérrez. Y agregó que pasaron un proyecto y están esperando respuesta.



Por los lados de la Unidad para la Reparación de Víctimas, esa entidad pidió que le condonaran los impuestos de 39 predios. Pero Buenavista solo les perdonó los que sobrepasan 5 años de mora.



De hecho, la SAE dijo que si bien van a estudiar la propuesta de canjear tierra por deuda, no pueden pagar impuestos hasta que se vendan los bienes incautados. Por ahora, el pueblo no se puede expandir un solo centímetro.

UNIDAD INVESTIGATIVA

