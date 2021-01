Videos muestran quién volcó puesto de vendedor que culpa a policía

Hacia las 11 de la mañana de este sábado, el reprentante a la Cámara del Partido Verde Inti Asprilla denunció lo que para él sería un caso de hostimiento y abuso policial.



"Este reprochable atropello que sufrió Alexánder y su pareja, jóvenes que se rebuscan el sustento en las calles del centro merece todo el rechazo. Él afirma haber tenido una discusión con @ClaudiaLopez antes del hostigamiento y abuso policial", escribió en sus redes.

Y subió un video en el que un vendedor ambulante, llora al lado de su carro volcado y dice: "Mire cómo me dejaron el carro".



La gente se solidariza con el vendedor, quien asegura que él sale a 'rebuscarse' y que lo estaban moviendo de la esquina de la carrera Séptima con Avenida Jiménez, en Bogotá.Encuentre acá otras noticias de la Unidad Investigativa

Este reprochable atropello que sufrió Alexander y su pareja, jóvenes que se rebuscan el sustento en las calles del centro merece todo el rechazo. EL afirma haber tenido una discusión con @ClaudiaLopez antes del hostigamiento y abuso policial pic.twitter.com/Gv4sZVml0f — Inti Asprilla (@intiasprilla) January 30, 2021

El otro video

Sin embargo, hay otro video en el que se muestra que, si bien se le está pidiendo que salga de la vía, un patrullero le pide calma y, segundos después, es el propio vendedor quien tira su carro.



"Venga hermano, tranquilícese, cálmese", le dijo el policía. Luego, el vendedor empuja el carro de comidas rápidas. "Lléveselo, lléveselo, ya se lo va a llevar", responde indignado el vendedor.



En otro video, tras el incidente, se ve al vendedor rodeado de más policías y gente que lo apoyaba: "La misma alcaldesa me dijo a mí que me daba trabajo cuando ella pasó por acá (...) Mi carro no me lo dejo llevar jamás", agregó el vendedor.



"No es justo, cuáles son las alternativas", puntualiza el vendedor.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET