¿Por qué nadie reclama la Lexus que iba con medio millón de dólares?

Si en las próximas horas nadie va a reclamar la camioneta Lexus, de placa FYS 326, que fue inmovilizada el pasado sábado por la Policía Antinarcóticos, en plena Avenida El Dorado, será llevada a los patios de la Fiscalía, ubicados en Cota, Cundinamarca.



El automóvil fue usado para transportar medio millón de dólares en efectivo por los que nadie ha dado razón, hasta ahora. Tal como lo reveló EL TIEMPO, el dinero iba en un maletín negro, repartido en diez fajos con billetes de 100 dólares.



El conductor, Julián Rico Duque, de 43 años, manifestó que no tenía cómo soportar la tenencia de esa suma y fue judicializado por el delito de lavado de activos.



Y si bien, por no presentar antecedentes, el juez de garantías le otorgó detención domiciliaria (en su casa de Medellín), este diario estableció que aún permanece en Bogotá.



¿Comisionista de carros?

La Lexus fue blindada en mayo pasado. Vale cerca de 320 millones de pesos. Foto: Policía

EL TIEMPO conoció en exclusiva la versión que allegados de Rico han dado sobre el caso e insisten en que este viajó a Bogotá a ganarse una comisión por la venta de un vehículo.

“Iba a ser llevado a la cárcel La Modelo, mientras el Inpec realiza una remisión de detenidos a Medellín. Pero no hay cupo y esta detenido en una estación de Policía”, explicó un investigador.



Y agregó que si bien inicialmente fue representado por un defensor de oficio, en las últimas horas llegó, vía electrónica, el poder de un reputado abogado.



EL TIEMPO conoció en exclusiva la versión que allegados de Rico han dado sobre el caso e insisten en que este viajó a Bogotá a ganarse una comisión por la venta de un vehículo.



Pero los investigadores se preguntan por qué no dio esa versión al momento de la captura. Además, qué carro estaba comercializando que lo obligara a llevar 500 mil dólares en efectivo (1.800 millones de pesos).



La dueña de la Lexus

Además, también llama la atención de las autoridades por qué la dueña de la Lexus, una empresaria paisa del sector del turismo, no ha ido a reclamar su carro, avaluado en más de 320 millones de pesos. EL TIEMPO ubicó los papeles del vehículo y allí consta que es modelo 2019, de la línea GX 460. Además, que el 7 de mayo pasado, se obtuvo el permiso para blindarlo y, de paso, se le renovó el SOAT con Seguros del Estado.



Y si bien el carro no está vinculado al proceso, las autoridades están interesadas en escuchar la versión de la propietaria.



Reporteros de este diario establecieron que es accionista de varias firmas en Colombia y en Panamá. Sin embargo, no respondió en los teléfonos que aparecen como contacto. Y los de sus empresas están fuera de uso.



La Lexus se encuentra, por ahora, en la sede de la Unidad Judicial de la Policía Antinarcóticos.



En ese mismo retén, de la Avenida El Dorado, la Policía ha incautado más de 3 millones de dólares. Foto: TransMilenio

En el retén en Bogotá sobre la avenida El Dorado, la Policía ha incautado desde armas cortopunzantes, estupefacientes, armas traumáticas, hasta grandes sumas de dinero, como en este caso.



De hecho, en lo corrido de 2021, la Dirección de Antinarcóticos ha capturado a 19 personas por el delito de lavado de activos y ha logrado la incautación de 3'145.409 dólares.



UNIDAD INVESTIGATIVA

