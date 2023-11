Los datos desconocidos del taxista que señalan de querer bloquear El Dorado

Además de la escasez de controladores aéreos y de las lluvias y vientos que azotan a la capital del país, hay otro factor que amenaza con afectar los vuelos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: Hugo Alberto Ospina Agudelo.



Se presenta como presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax). Y fue él quien sugirió que el 22 de noviembre los viajeros aplazaran o cancelaran sus vuelos, porque el paro de taxistas que se planeaba para ese día “iba a ser de grandes magnitudes e indefinido”.

Uno de los paros del gremio de taxistas en Bogotá.

Incluso, a través de videos y medios de comunicación, calificó de ineptas a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y a su secretaria de movilidad, Deyanira Ávila.



Y dijo que no le tenía miedo a la Fiscalía, sino respeto, cuando desde el Distrito se anunció que lo denunciarían si bloqueaba los ingresos del aeropuerto acudiendo a asonadas.

El paro contínua!!! Y le reiteramos a la ciudadanía por favor, aplace o canceló sus vuelos! pic.twitter.com/QXhSGmUDoF — Hugo Ospina 🚖 (@hugoospina55) November 21, 2023

Freno electoral

Hugo Ospina fue candidato al Senado en 2022.

Ospina, un exsoldado del Ejército que estuvo adscrito al batallón de Florencia (Caquetá), es identificado en algunos sectores como el líder del gremio de los taxistas.



Pero EL TIEMPO investigó y estableció que, oficialmente, ni autoridades de Bogotá ni gremios lo reconocen o lo han escogido como líder de empresarios, conductores o dueños de taxis.



De hecho, aunque se calcula que en el país hay 765.000 taxistas y en Bogotá, 87.000, a Ospina no le han alcanzado los votos para iniciar una carrera en la que ha insistido: la política.

Cuentas de la campaña de Ospina en 2018.

En efecto, aunque es oriundo de Medellín y vivió en Puerto López (Meta), en donde tiene una propiedad, primero intentó sin suerte ser concejal y representante a la Cámara por Bogotá, y hace un año, senador.



En 2018, se gastó 44’693.000 millones de pesos para obtener la curul en la Cámara, pero se quemó con 3.170 votos, a pesar de que era la fórmula de Hernán Penagos –el recién elegido registrador–, que tampoco ganó.

‘Líderes para confiar’

Hugo Opsina, taxista.

Y, en 2022, cuando quiso llegar al Senado, no le alcanzaron los 9.152 votos, a pesar de que el partido de ‘la U’ es el que le ha dado avales y pagado su frustrada carrera al Congreso.



EL TIEMPO indagó quién es su ‘padrino político’, pero Jorge Luis Jaraba, secretario de la colectividad, dijo que no recibió apoyo de alguien específico: “Él se inscribió a un proyecto del partido llamado Líderes para Confiar y siguió el proceso de convocatoria para luego ser parte de las listas”.



Y cuando se preguntó por qué, además, le pagaron la campaña, señaló: “Sí, lo apoyamos económicamente. Es un factor discrecional del partido en el que se hace un análisis y, de acuerdo a eso, se brindan los apoyos”.



Sin embargo, Jaraba tomó distancia de la estrategia que ahora despliega el excandidato para exigir beneficios para el gremio de taxis.

Jorge Luis Jaraba, secretario general del partido de la 'U'.

“Como partido respetamos el derecho a la protesta. Pero somos enemigos de las acciones de hecho que afecten la calidad de vida de los demás ciudadanos. Esos bloqueos no son acciones que el partido patrocina o auspicia. El camino es el diálogo”, puntualizó.



Al respecto, Ospina le dijo a EL TIEMPO que con el electo registrador Penagos habla permanentemente de temas de campañas: “Le dejé mensajes hace 4 días, pero no me ha respondido”.



Y sobre sus fallidos intentos por llegar a la política, señaló que casi 10.000 propietarios y conductores de taxis le dieron su voto y que a ellos son a los que representa: “El partido de ‘la U’ no solo me apoyó económicamente a mí, sino a varios candidatos. Yo llegué a ese movimiento porque me identifico con sus ideales y alguien del partido me dijo que por ser una figura pública, ellos me daban el aval y así fue”.

Demandas y denuncias



Ospina saltó a la arena política con un historial que ya lo había dado a conocer: el de las acciones judiciales. Ha demandado y entutelado a las oficinas de movilidad de Medellín, Barranquilla y Bogotá; a ministerios, al Distrito Capital y hasta a la Presidencia.



Aunque ha ‘litigado’ en causa propia, la mayoría de actuaciones son en nombre de la protección a su gremio y de usuarios del sector.



De hecho, hay un proceso que está caminando en el Consejo de Estado en donde está pidiendo que se suspendan varios artículos del Decreto 2409 de 2018, que modificó y renovó la estructura de la Superintendencia de Transporte.

Juzgado ordenó a Hugo Ospina a retractarse de sus señalamientos contra Lina Tejeiro

Pero él también ha sido blanco de acciones legales. La actriz Lina Tejeiro lo denunció por decirle “bandida y delincuente”, tras verla usar la plataforma Cabify. Ospina tuvo que rectificar esas declaraciones.



Además, agentes de tránsito civiles lo tienen denunciado por lesiones personales y el área de defensa judicial de la Secretaría de Movilidad de Bogotá le acaba de instaurar una acción legal por las advertencias que lanzó antes de que se frenara el paro del 22 de noviembre.

‘Canallas y traidores’



Varios conductores se han movilizado hasta el Ministerio de Transporte

Sobre las denuncias en su contra, Ospina dijo que no ha sido notificado y que tendrán que demostrar con pruebas lo que le endilgan.



EL TIEMPO consultó a miembros del llamado Comité de Paro de Taxistas, quienes aseguraron que Ospina no es su líder e incluso dijeron no estar de acuerdo con videos que ha publicado en redes.



“Es uno más de los 47 voceros del gremio. Su voto no vale más que los demás. Reconocemos su trabajo, pero le dejamos claro que el grueso de las decisiones se toman en mayoría y que el gremio no es un trampolín político”, aseguró Elías Tuta, miembro del comité.

Secretaria de movilidad Deyanira Ávila Moreno.

De hecho, el 21 de noviembre, cuando Ospina regresó de una cita médica, se encontró con la noticia de que sus compañeros no saldrían al otro día a las calles.



Según Tuta, Ospina “se puso bravo y empezó a publicar videos que no nos representan”. Pero Ospina, que admite que les dijo Canallas y traidores, le aseguró a EL TIEMPO que están más unidos que nunca.



Al respecto, Deyanira Ávila, secretaria de Movilidad de Bogotá, le dijo a EL TIEMPO que el llamado líder de los taxistas no ha sido elegido vocero ni de los empresarios ni de los dueños de taxis ni de los conductores, quienes han estado sentados en las mesas de trabajo.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que denunciarían a Ospina si bloqueaba los ingresos del aeropuerto acudiendo a asonadas.

“En ese ecosistema de representantes no aparece el señor Ospina. Nunca ha sido elegido como vocero”, recalcó la funcionaria. “Algunos medios son los que le han dado la categoría de líder”, agregó un funcionario del nivel central.



Asoproctax, su asociación, aparece en liquidación. Y a nombre de Ospina solo hay dos taxis: un Hyundai Atos, modelo 2011, y un Kia Cerato, modelo 2015.

¿Qué va a pasar?



Paro de taxistas 25 de octubre del 2023.

En todo caso, Jhonatan Castiblanco, otro de los miembros del Comité de Paro, manifestó que todos los líderes –incluido Ospina– siguen esperando que el Distrito los llame, después de que frenaron la movilización del 22 de noviembre.



“Estamos en asamblea permanente, esperando a tomar decisiones. Si no salimos a protestar no es por miedo, sino porque queremos dialogar. La alcaldía nos ha estigmatizado y no nos llama al diálogo”, señaló Castiblanco.



La secretaria de Movilidad explicó que sobre la mesa de trabajo hay tres temas de los cuales dos no son de su resorte: precio de la gasolina y el tarjetón electrónico de operaciones. En cuanto al tercero, el del supuesto abuso de imposición de comparendos, Deyanira Ávila aseguró que se les ha pedido que documenten los supuestos errores procedimentales, sin que hayan entregado casos.

Agentes civiles de tránsito patrullarán por toda Bogotá.

“Ya tenemos 450 agentes de tránsito, más la Policía, con los que se están adelantando controles e imponiendo comparendos. Como cualquier ciudadano, quien no esté de acuerdo con una sanción, la puede impugnar. Pero no se van a retirar multas ni a sacar carros de los patios. La autoridad no es negociable”, enfatizó.



Y señaló que los canales están abiertos y que, a través de los representantes de cada sector, pueden convocar a la mesa. Los taxistas también esperan que los llamen las carteras de Transporte y Minas para avanzar en otras reivindicaciones.



Ospina aseguró que el lunes habrá una nueva reunión clave sobre el futuro de la movilización de taxistas.

¿Qué dice Hugo Ospina sobre su rol y conducta?

Hugo Ospina, representante legal de Asoproctax.

Hugo Ospina dice que su gremio está más unido que nunca: “De parte nuestra y de gente que se adhirió al comité de paro hubo desinformación. No amenacé con cancelar vuelos, sugerí aplazar o cancelar por los retrasos debido al paro. Y, sí, me molesté con mis colegas cuando dijeron que no iban a salir a las calles. Les dije canallas y traicioneros, porque me he caracterizado por ser frentero”.



Y agregó: “¿Los que me dicen líder autoproclamado qué han hecho por el gremio o tienen registro de alguna sociedad de taxistas? Yo represento a Asoproctax. Se va a liquidar porque cuando se creó, se puso de duración 10 años. Pero estamos a espera de una asamblea para definir si continuamos o paramos”.

