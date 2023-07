Al menos dos veces a la semana los vecinos del exclusivo sector de La Cabrera, norte de Bogotá, veían llegar un Porsche, de modelo reciente, en horas de la mañana al gimnasio Bodytech ubicado abajo en la carrera séptima con calle 85, al parecer, su itinerario también era seguido por un par de sicarios que este lunes 24 de julio lo asesinaron saliendo del local y huyeron en una moto de alto cilindraje y con placas de Medellín.



El crimen se convirtió en el 296 en la modalidad de sicariato que se registra en Bogotá en lo corrido de este año. El miércoles 19 de julio fueron asesinados un portugués y un venezolano saliendo de Corferias.

La víctima en La Cabrera fue identificada como Adolfo Alberto Ortega García, quien residía en el sector. Según allegados, la víctima, de 57 años, tenía inversiones en una distribuidora de paletas con sucursal en Panamá conocida como la Palettería y Diseño, según registros comerciales del Istmo en ese país pertenecía activa desde 2016.



A Ortega García también le aparece negocios en el sector automotriz. Personas cercanas a su familia le dijeron a EL TIEMPO que el empresario comercializaba carros de lujos. Sin embargo, la versión de las autoridades es otra.



La propia alcaldesa confirmó lo que EL TIEMPO había revelado horas antes.

"La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios! ¡El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! ¡Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa!", aseguró la alcaldesa.



Y agregó: ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia!".

La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios!

Según se ha establecido que Ortega García se movía con frecuencia por Medellín, Sabaneta y Envigado, donde registra varias multas de tránsito, desde 2011 hasta la fecha.



Las autoridades no solo intentan establecer los móviles del acto sicarial, sino las actividades de la víctima a quien no le aparece bienes a su nombre.



También se indaga su vínculo con una empresa de comercio de computadores, programas de informática y equipos de telecomunicaciones.

Lo que hasta ahora se sabe es que las cámaras de seguridad del local dan cuenta que el sicario salió al mezzanine por donde se accede al parqueadero. "Cuando llegó a la entrada, otro sujeto le disparó dos veces en la cabeza", dijo un investigador.



Además, el presunto asesino llegó caminando por la calle 85, identificó a Ortega cuando salió de local, lo ubicó de frente y le disparó tres veces en la cabeza.



El sicario salió huyendo del lugar y se subió a la moto que lo esperaba a media cuadra del gimnasio.

