Una serie de interceptaciones telefónicas, meses de investigación y seguimientos, le permitieron a la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, desmantelar una estructura criminal que operaba en cuatro localidades de la capital de país: Suba, Kennedy, Bosa y Soacha.



Se autodenomina 'La Familia' y aparece conformada por 11 personas quienes controlaban el tráfico de estupefacientes en esas zonas de Bogotá.

La captura de varios miembros de la banda, se dio después de varios meses de seguimientos. Foto: Suministrada por autoridades

Alias La Mona, una de las jefes de la banda. Foto: Suministrada por autoridades

Según las autoridades, están involucrados en varios homicidios, así como en la modificación de armas traumáticas que luego alquilaban como armas de fuego.



En uno de los audios, la Mona, alias con el que se conoce de la jefe de la organización, habla con un sicario de eliminar a alguien en venganza por un atentando que sufrió uno de sus socios en el barrio Santafe.

Las interceptaciones

Los operativos para capturar a varios miembros de la red se desplegaron en varias localidades de Bogotá. Foto: Suministrada por autoridades

"Lo necesitaba para una 'transa' pero usted duerme mucho. A lo bien voy saliendo de Soacha estaba recogiendo una plata (...) Es que le tengo una cosita. Me va a quitar una gorra. Como intentaron ejecutar al cucho anoche en el Santafe, le pegaron un tiro en la cabeza, se alcanzó a dar de cuenta (sic) volteó la cabeza, casito se lo ponen en la frente (...) El mono, pero el cucho re madera por ahí contrató una enfermera para que se lo sacara porque lo tiene incrustado (...) pero le abrió la cabeza y no se lo pudo quitar y le tocó irse para un hospital, ese man re madera, no le tocaba. Fue en el Santafe y usted sabe que allá solo pás-pás y amor", se le escucha decir a la mona.



Las autoridades establecieron que se trataba de un ajuste de cuentas por la venta de estupefacientes, en donde un miembro de 'La Familia' quedó gravemente herido.

'La Familia' Audio 1 En una grabación se le escucha a alias la Mona de un atentado a uno de sus socios. El audio embebido no es soportado

En otra interceptación, a la que EL TIEMPO tuvo acceso, se habla de cómo planearon eliminar a un competidor en una bodega.



"Háblelo, marica apreció el chino. -¿Sí apareció? Sí, pero se metió al taller y usted sabe que ese taller es un relajo. ¿Qué le decimos? Ya llamaron a los tombo. Por respeto al viejo, oyó. Acá tengo al fulano, donde el señor del taller (...) No, pero en el taller no se puede hacer nada, déjemelo salir y lo lleva a la bodega. Envíeme foto bien fija de ese p*****".

Audio 'La Familia' 2 En este audio se le escucha hablar a miembros de la banda de un ajuste de cuentas. El audio embebido no es soportado

La bodega

A 'La Familia' le incautaron varias armas, droga y dinero en efectivo. Foto: Suministrada por autoridades

En otro aparte de las interceptaciones se lee: "Póngale cuidado: el p***** está durmiendo. La idea es sacarlo de ahí de la bodega, hacer lo que tengamos que hacer fuera de la bodega para que no me la caliente. (...) Eso me lo bota en la cuadra por allá y paila, no puedo calentar la bodega".



Al parecer, la bodega a la que se refieren es el lugar en donde manejan los estupefacientes y las armas que alquilaban.



En otro de los audios, la 'mona' habla con alguien que llama Wilmer y le dice que está buscando a alias Kike porque atacó a uno de sus hombres "le rompió a un chino y le robó una plata a un trabajador mío y usted sabe que eso no se hace. Si usted le da trabajo a los míos yo le doy trabajo a los suyos. Hágale a ver porque donde se lo vean se lo atacan".

'La Familia' Audio 1 En una de las grabaciones se escucha hablar a miembros de la red de planear un crimen. El audio embebido no es soportado

Ahora se indaga la bodega, donde operaba la red y sus clientes. Foto: Suministrada por autoridades

Los 11 capturados, entre los que hay varias mujeres, fueron presentados ante un juez de garantías para que se les procese por tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas, y homicidio.



Ahora se indaga el lugar donde alquilaban las armas y la clientela de la red.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

