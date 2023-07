Varios de los familiares de Adolfo Alberto Ortega García, incluida su esposa, llegaron hacia las 2 de la tarde de este lunes 24 de julio, hasta las afueras de un gimnasio en el norte de Bogotá.



Minutos antes, un sicario en una motocicleta le disparó en 3 oportunidades en el rostro y una más en la pierna, cuando el hombre de 57 salía del gimnasio Bodytech de la calle 85 con carrera séptima.

Sicariato en el norte de Bogotá Foto: Archivo particular

Tal como lo reveló EL TIEMPO, la víctima tenía múltiples anotaciones por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión.



De hecho, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al crimen a través de su cuenta de Twitter.



"La víctima de sicarios era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión. ¡Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia, no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! ¡Hasta cuando el nivel nacional (no solo este gobierno, sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo, sino una necesidad imperiosa!", aseguró la alcaldesa.



Y agregó: ¡Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia!".

Los negocios del ejecutivo

Policía acordonó la zona en las afueras de un gimnasio. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO conoció que dos hombres en moto esperaban en las afueras del gimnasio a Ortega.



"Él pasaba metido en Medellín, viajaba para allá dos veces al mes", dijo un allegado de la víctima.



Además, manifestó que "estaba dedicado la venta carros de lujo y deportivos, como Porsche". Además, sería socio de una cadena de heladerías y un conocido restaurantes a las afueras de Bogotá.

