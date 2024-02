Esto es lo que se sabe del crimen de Roberto Franco, hermano de exdirector de la Dian

"Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá. Mi hija aún no sabe lo ocurrido".



Las declaraciones son de la modelo y presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, exesposa de Hernán Roberto Franco Charry, el empresario al que sicarios asesinaron saliendo de un restaurante ubicado en la calle 95, a la altura de la 11, norte de Bogotá.

Balacera en el parque de la 93. Foto: Tomado de redes sociales

La conocida presentadora agregó que ninguna autoridad se había comunicado aún con ella y que la familia de su exesposo ya estaba frente al caso.



Según lo pudo establecer EL TIEMPO, Franco Charry, hermano del exdirector de la Dian Óscar Franco, acababa de salir de su apartamento, ubicado en la carrera 10 con calle 93 para asistir a una reunión.



"Tenía medida de protección, pero está relacionado con un caso de violencia intrafamiliar", señaló una fuente enterada.



Y agregó que los escoltas que intercambiaron disparos con los sicarios no serían del esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sino de una empresa privada.

Alejandra Isaza Vélez, ex esposa de Franco Charry. Foto: @alejandraisazavelez

Personas que trabajaron en la Dian, durante la administración de Óscar Franco, aseguran que era muy cercano a su hermano y que incluso tenían negocios en común.



Fuentes judiciales aseguraron que la víctima no tenía antecedentes, pero sí registraba varios procesos civiles con entidades crediticias. Además, que trabajaba como asesor y consultor de empresas privadas.



De hecho, se habla de que la reunión que tenía esta semana era para entregar información de supuestas irregularidades en una firma privada.

