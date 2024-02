Lo que hallaron en tobillo de hombre asesinado en Bogotá cuyo cadáver nadie reclama

Dos hombres que se movilizaban en una moto por la calle 189 con carrera 8, norte de Bogotá, ingresaron a un restaurante y accionaron un arma de fuego contra uno de los clientes del local.



Varios comensales y comerciantes de la zona fueron testigos del violento hecho, cuya investigación ya fue asumida por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por la forma en la que fue asesinado el hombre, el pasado sábado 10 de febrero, vecinos de la zona están preocupados y pidieron que se esclarezca lo sucedido lo más pronto posible.



De hecho, una de las razones que tiene inquietos a habitantes de la zona, es que la víctima no fue identificada. Sin embargo, al realizar la inspección al cadáver, peritos forenses del CTI le encontraron en un tobillo un brazalete de inspección electrónica del Inpec y así consta en documentos en poder este diario.

El prontuario

Según el Inpec, a la fecha hay 4.040 brazaletes en servicio, de los 5.755 que fueron contratados. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó y estableció que la víctima es William Alfonso Corredor Olarte, de 55 años y oriundo de Itagüí (Antioquia).



Corredor, aparece purgando una condena por los delitos de homicidio, tráfico y porte de armas de fuego. Conductas por las que fue condenado a cerca de 40 años de prisión.



Se sabe que el crimen cometido por Corredor fue el 27 de noviembre de 1999 y autoridades indagan si se trataría de un posible ajuste de cuentas.

El permiso de trabajo

Según documentos en poder de EL TIEMPO, el hombre obtuvo un permiso de trabajo temporal desde 2015 y aparecía en registros de presos de la cárcel La Picota.

​

De hecho, figuró como operario en el área de mantenimiento de una empresa de excavación, ubicada en la calle 128 con carrera cuarta.



"Conceder permiso de trabajo al condenado William Alfonso Corredor Olarte, realice su actividad laboral única y exclusivamente en el establecimiento de comercio, como operario en el área de mantenimiento de la empresa con un horario laboral de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 05:00 p.m., y los sábados de 09:00 a.m. a 12:00 am, con un día de descanso rotatorio, con una hora adicional en la mañana y otra en la tarde, necesaria para el desplazamiento y retorno a su lugar de residencia y con el compromiso serio que deberá permanecer en su domicilio el tiempo que no comprenda su jornada laboral", se lee en el expediente en contra de Corredor.



EL TIEMPO llamó a la empresa para preguntarles por Corredor y si tenían información del asesinato y desde ahí empezaron por asegurar que la víctima ya no trabaja en la compañía y que no tenían conocimientos de su crimen.

Las autoridades se encuentran estableciendo los móviles del asesinato. Foto: Alcaldía de Popayán

"El señor Corredor sí trabajó con nosotros hace unos años, aproximadamente tres o cuatro. Nosotros sabíamos que estaba condenado, pero por recomendación de un familiar de él que trabajaba en la empresa hicimos una carta solicitando un permiso de trabajo, que finalmente le otorgaron", le dijeron a EL TIEMPO desde la compañía.



Autoridades tratan de establecer los móviles del asesinato y dar con el paradero de los sicarios. De hecho, una fuente cercana a la investigación le dijo a EL TIEMPO que ya se tenía una persona plenamente identificada e individualizada.



Aunque el asesinato fue hace dos días, el cadáver de Corredor permanece en una sede de Medicina Legal en Bogotá, a espera de ser recogido por allegados a la víctima.

UNIDAD INVESTIGATIVA

