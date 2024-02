La versión del dueño de camioneta blindada sobre nuevo tiroteo en Bogotá

Hacia las 3 de la tarde, la capital del país volvió a ser escenario de un tiroteo, esta vez en la zona industrial de Puente Aranda, centro occidente de Bogotá, tras intercambiar disparos con presuntos ladrones, el cuerpo de un expolicía quedó tendido en la acera en la Avenida las Américas con calle 19, justo al frente de la Fábrica Internacional de Blindajes Limitada.



(Lo invitamos a leer: Bogotá: esta es la identidad del hombre de la moto capturado tras crimen de R. Franco)Las imágenes de los violentos hechos muestran a demás una camioneta blindada de alta gama que aparece impactada en el vidrio del conductor y que según las primeras versiones intentó ser hurtada.

Facebook Twitter Linkedin

Escena del crimen Foto: EL TIEMPO

'Dicen que habían 7 motos rodeando al comerciante'

EL TIEMPO ubicó al dueño de la camioneta y este empezó por aclarar que el vehículo de alta gama no está ligado con el expolicía muerto.



"Yo la alquilé, pero no al expolicía", aseguró Jhon Mendoza Reyes, dueño de la empresa de alquiler de camionetas blindadas Launy Arrendamientos Blindados.



(Le invitamos a leer: Video: el empresario Roberto Franco alcanzó a hacer una llamada antes de desplomarse)



Esta empresa ya había sonado dentro de la investigación por el llamado caso del 'narcojet' que salió del aeropuerto El Dorado. Sin embargo, en su momento se aclaró que no estaba vinculada con ninguna conducta ilegal.

Facebook Twitter Linkedin

En este lugar ocurrió el tiroteo en donde murió el expolicía. Foto: Estefania Maldonado, CityTv

El dueño de la empresa también aseguró que su firma había alquilado el vehículo: "Nosotros lo arrendamos, pero no tiene nada que ver con el hecho. Lo que sé es que iban a robar a un comerciante y un expolicía que pasaba se metió a ayudar y resultó herido".



Y agregó: "Sé que se llevaron dos bolsos y un celular, no conozco el contenido y tampoco al comerciante. Me dicen que eran 7 motos que llegaron y lo rodearon".



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Las autoridades verifican cámaras de seguridad para identificar las 7 motos que estarían detrás del robo y que habrían seguido al comerciante desde supuestos locales de San Andresito donde habría recogido el dinero.



Por el número de asaltantes, el modus operandi es similar al del intento de hurto al comerciante Chino, en la calle 93, quien también tendría locales en San Andresito.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Sígalo ahora en Facebook