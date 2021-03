El informe reservado sobre presuntos 'colados' del covid en Bogotá

Un grupo élite de funcionarios le entregó esta semana al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, un informe confidencial con hallazgos sobre el proceso de vacunación contra el covid en Bogotá que levantó polémica.



Sin dar muchos detalles, Aristizábal aseguró: “En la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la Subred Norte E. S. E. no realizó la adecuada priorización del personal de salud de primera línea, conforme a los lineamientos trazados”.



Y fue más allá. Aseguró que se “distinguieron 395 personas que presuntamente no debieron ser vacunadas en la primera etapa porque no cumplían los criterios de priorización”.



Sus declaraciones causaron escozor en un país rezagado en términos de vacunación de su población y ad portas de un tercer pico.

Fabio Aristizábal Ángel, superintendente de Salud. Foto: Rodrigo Sepúlveda

De hecho, la Contraloría General y medios han solicitado acceso al informe, fechado el 19 de marzo pasado. Pero la Súper no lo ha hecho público, alegando el debido proceso y el hecho de que la Subred Norte E. S. E. debe rendir descargos sobre los supuestos incumplimientos de las normas.



EL TIEMPO obtuvo el documento, y este revela desde nombres de personas que aparecen dos veces vacunadas (en plazos muy cortos) hasta tachones y vacíos en las planillas de control, y más de 1.838 privados vacunados supuestamente por orden del Distrito.

Las visitas

Según el informe, los datos que lo sustentan se pidieron y extrajeron en dos visitas, el 9 y el 11 de marzo.



Y en la página 12 suelta el primer hallazgo. Allí se asegura que los técnicos, auxiliares y profesionales de enfermería contratados para realizar la vacunación en la E. S. E., “actualmente, no se encuentran certificadas en manejo de vacunación contra el covid-19, aunque sí aparecen inscritas en el curso que oferta el Ministerio de Salud”.

Para la Superintendencia de Salud, la E.S.E. no cuenta con personal certificado para la vacunación de covid. Foto: EL TIEMPO

De hecho, se concluye que la Subred Norte no cuenta con el talento humano capacitado, ni de destinación exclusiva, para esta vacunación masiva y algunos ni siquiera tienen contrato vigente, al menos no en el momento de la inspección.



En ese capítulo se hace referencia directa al sonado caso de la politóloga presuntamente ‘colada’, que la Súper recogió.

“Se revisó lo relacionado con el contrato de la persona identificada como Lady Carolina Cárdenas Gutiérrez, estableciendo que no contaba con contrato vigente: la última relación contractual suscrita terminó el 28-02-21 y registra vacunación el 8 de marzo de 2021”.



Al respecto, la politóloga ha sido clara en que ella asistió a un llamado que le hicieron por estar en un listado programado para la prevención del covid-19.

Esta fue la foto que subió Cárdenas a su Instagram. Foto: Archivo particular

Los nombres

“Tengo contacto con alrededor de 400 adultos mayores al mes, población que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia no solo física, sino mentalmente. Y ahora hago esta pregunta: si un familiar de usted adulto mayor realiza actividades conmigo y yo no estoy vacunada, ¿no pongo en riesgo la vida de esa persona y la de su familia? o ¿tener profesión como politóloga me hace inmune?”, señaló en un comunicado cuando su foto se hizo viral.



Además de Cárdenas, el informe de la Superintendencia aborda otros casos de personas que se habrían saltado la fila.

El grupo elite encontro registros duplicados de personas que han sido vacunadas. Foto: EL TIEMPO

El grupo élite empieza por advertir que 142 colaboradores administrativos que fueron vacunados en la primera fase de ejecución no son personal de salud de primera línea: “Es decir que no se encuentran en una exposición permanente, intensa y directa al virus, de acuerdo con las normas establecidas”.

Privados y repetidos

Estos fueron vacunados entre el 18 de febrero y el 8 de marzo pasados.

Además, llaman la atención en el hecho de que en la E. S. E. les aseguraron que por orden verbal de la Secretaría de Salud de Bogotá se les ordenó vacunar a varios privados.



Se trata, según el informe, de profesionales de la empresa Emermédica, Global Life y de 16 laboratorios privados, para un total de 1.838 personas que no tienen contrato alguno con la Subred.



Y se advierte que hay otro paquete de 1.102 vacunados que, por falta de información, no se pudo establecer si corresponden al perfil de priorizados.

Además, pide que se explique por qué se encontraron aleatoriamente casos de personas cuya vacunación aparece supuestamente duplicada en un plazo corto: Laura Carolina Moreno Beltrán, Ferney Alfonso López Peña, Hellem Geraldina Pérez Bustos, Jasmín Johana Rosas Martínez y Ana Marlén Herrera Torres.



Y agrega que se encontraron formatos de vacunación con tachones en la información del usuario y carencia de la marca de la vacuna que se suministró e institución que la aplicó.

Jaime Humberto García Hurtado, gerente de Subred Norte Foto: Archivo Particular

Agendados y residuos

Finalmente, el informe documenta casos de usuarios que fueron agendados para la vacunación y que, sin embargo, tuvieron problemas para el suministro. Además, asegura que la Subred no tiene protocolos ni ruta de manejo de residuos.



Voceros de la E. S. E. le dijeron a EL TIEMPO que están investigando y verificando los hallazgos para responderles a los investigadores y a la ciudad.

La Subred Norte prepara respuesta

EL TIEMPO se comunicó con la Subred Norte E. S. E. para conocer su posición frente a los hallazgos del grupo élite de la Superintendencia de Salud, incluido el tema de los supuestos colados.



Allí informaron que por ahora no habrá un pronunciamiento y que están en la etapa de investigación y verificación de cada caso señalado por la Súper, con el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Bogotá.



No obstante, funcionarios cercanos al caso fueron enfáticos en que se han cumplido a cabalidad los lineamientos del Gobierno en materia de vacunación. Y que algunos de los supuestos ‘colados’ son personas que están en terreno, con alto riesgo de infección: “Todo se va a explicar punto por punto”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET