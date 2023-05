Oficialmente, nadie se ha pronunciado sobre una golpiza que recibió un joven de 15 años a manos de sus compañeros de colegio y de otros invitados a una fiesta de cumpleaños.



Hasta ahora, lo único que ha trascendido es que el hecho involucra a alumnos de los prestigios colegios Liceo Francés y Leonardo Da Vinci, de Bogotá, y que ya está en manos de las autoridades.

El momento de los ataques quedó registrado en video. Foto: Captura de video

Y aunque el tema se ha manejado bajo reserva, EL TIEMPO accedió al relato que una familiar del menor hizo de los hechos a un grupo de allegados que accedieron a compartir la información por el grado de lesiones físicas y psicológicas que recibió el menor.



“El menor, de 17 años, asistió a una fiesta en donde solo conocía al cumpleañero y al amigo con el que llegó. Se sentó a hablar amigablemente con un muchacho recién conocido que luego lo llevó a la cocina donde estaban varios compañeros suyos del colegio, quienes lo empezaron a agredir verbal y físicamente”, cuenta la familiar.



Aseguró que llegaron hasta 8 jóvenes y “todos le pegaron puños y patadas por un buen rato. Luego, cuando fue a recoger su chaqueta para irse, lo cogieron como 15 muchachos de otro colegio, le pegaron puños y lo sacaron de la casa todavía pegándole”.



Los videos y testimonios

El relato de lo sucedido fue difundido en redes sociale por cuenta de familiares del menor agredido. Foto: Captura de pantalla

EL TIEMPO estableció que las autoridades que indagan el caso han accedido a videos en los que alumnas de uno de los colegios grabaron la pelea.



Allí se escuchan las groserías que le lanzaban y la violencia de la agresión.



"Los vecinos salieron a decirles que no le pegaran más y ahí pararon, hasta que pudo irse. Esta es la versión resumida, porque los detalles son escalofriantes. Quiero resaltar algunas cosas: Nada de lo que él hubiera podido hacer o decir justifica esa golpiza. Además, los muchachos ni siquiera discutieron con él, sino que empezaron a golpearlo, todos de una vez", agrega el relato.



Y agrega: "Una niña grabó un video desde antes de que empezaran a pelear, como si estuvieran esperando que esto pasara. Las niñas muertas de la risa alentándolos a seguir. Grabaron otro video en donde reviven el momento y celebran cada patada y cada puño. Los del otro colegio se sintieron con derecho a pegarle al que ya estaba totalmente herido y derrotado".



Según el relato, que los investigadores confrontan, en la fiesta no estaban los papás del festejado, "solo un hermano mayor que no hizo nada".



"El niño hubiera podido morir ese día, y nadie llamó a la Policía, ni siquiera los vecinos", dice la dama.



Fiesta estrato 6

La familiar del menor explicó la situación en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

Y recalca: "Quiero aclarar que esto pasó en una fiesta estrato 6, con muchachos de 2 colegios tradicionales de Bogotá y tengo entendido que no es la primera vez que ocurre. ¿Qué nos está pasando? Ese nivel de violencia es espeluznante. Uno de los colegios está tomando acciones disciplinarias, el otro hasta ahora está empezando a hablar del tema porque según ellos, como pasó por fuera del colegio".



El relato finaliza señalando que el menor tiene "amigos con ganas de vengarse, pero les dijimos que esa no es la manera, nos parece importante tomar el camino de la no violencia, enseñar a nuestros hijos a manejar las cosas con calma y sentar un precedente. Obviamente esto no va a quedar impune, ya denunciamos y estamos tratando el tema a nivel de colegios. No podemos permitir que esto siga ocurriendo".



Finalmente invita a que se presione en los colegios para que tomen en serio este tema de la violencia, que se está saliendo de control: "En casa hablen con sus hijos, no los dejen solos, enséñenles a hablar las cosas y a manejar sus emociones".



Hasta ahora ninguno de los planteles se ha pronunciado y en uno de ellos habría dicho que por haberse registrado en un conjunto privado no es del resorte del colegio.

UNIDAD INVESTIGATIVA

