'Pancarta de disidencia de 'Mordisco' estaba colgada a 10 minutos de La Calera': Lucena

Loa habitantes de La Calera, municipio ubicado en las goteras de Bogotá, amanecieron con la noticia de que se encontró en la zona una pancarta de las disidencias de las Farc, las mismas que están sembrando terror en el Cauca y en otras zonas del país.



Una aglomeración de gente llamó la atención de un grupo de ciclistas que venían de Bogotá entre los que se encontraba el exministro Ernesto Lucena, hoy funcionario de la Defensoría del Pueblo. Cuando se acercaron a una de las orillas de la carretera que conduce a la capital del país, la pancarta de la organización ilegal acababa de ser descolgada.

Ernesto Lucena. Foto: Prensa Ministerio de Deporte

"Eran cerca de las 8:15 de la mañana del sábado. Los hechos ocurrieron entre una estación de gasolinería y un local de D1. Inicialmente, la Policía no nos dejó acercar hasta que me identifiqué como miembro de la Defensoría y les expliqué que se debía hacer el reporte", le dijo Lucena a EL TIEMPO.



Otra de las personas que estaban en el lugar aseguraron que los uniformados les impidieron grabar en sus celulares el momento del desmonte de la pancarta y también fotos de la misma.



"En la región hay miedo porque hace unos años esta zona incluso estuvo minada por el Ejército para evitar la avanzada de las Farc hacia La Calera", dijo un comerciante y aseguró que por eso están pidiendo que se refuerce la seguridad.



Sale uno a montar bici y miren lo que se encuentra. NO ES LA COLOMBIA PROFUNDA!! Pancartas en las goteras de Bogotá deseándonos Feliz Navidad!. Increíble volver pasado!!! pic.twitter.com/awqfOUol62 — Ernesto Lucena (@LucenErnesto) December 23, 2023

'Están rondando'

Lucena le precisó a EL TIEMPO que los hechos se registraron a la altura del Alto de las Arepas, llegando casi a La Calera: "La pancarta ya estaba en el piso cuando nos dejaron pasar. Decía: ‘Feliz Navidad, les desea las Farc’ y próspero año nuevo 2024. La gente de la zona estaba muy nerviosa″.



La pancarta no es un hecho aislado. EL TIEMPO ya había informado que dueños de casas de recreo, líderes sociales y hasta funcionarios de la localidad de Sumapaz (zona rural de Bogotá) están seguros de que no se está conociendo toda la verdad sobre la presencia de disidencias guerrilleras en ese punto extremo de la capital del país.



En la zona hay exclusivos condominios en donde viven incluso exgenerales.

Tras alertas de los lugareños 12.000 soldados se destinaron para blindar el Sumapaz. Foto: Alcaldía de Bogotá

En el Sumapaz también

La versión oficial es que no hay presencia permanente de disidencias en esa zona. Y, además, que los mil hombres del batallón de Alta Montaña N.º 1 del Ejército custodian ese ingreso directo a la capital del país que, según un documento de la Alcaldía de Bogotá, colinda con el Meta y más adentro del páramo de Sumapaz, con Huila.



Por la región de La Calera, no solo es una entrada directa a la capital del país sino la llamada zona dormitorio en donde hay desde lugareños hasta funcionarios públicos de alto nivel.



Las autoridades aún no han hecho un pronunciamiento oficial y ya han pasado 24 horas de los hechos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltuempo.com

@UinvestigativaET

