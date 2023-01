Hacia las 11:35 de la noche del viernes 6 de enero, en la zona de carga del aeropuerto El Dorado, las autoridades hicieron un tenebroso hallazgo.



Según un reporte en manos del CTI, personal reportó dos cuerpos, al parecer sin signos vitales. "Al realizar las verificaciones se encuentra la presencia de dos cuerpos: sujeto 1, ubicado en el tren de aterrizaje derecho y sujeto 2, ubicado en el tren de aterrizaje izquierdo".

La Fiscalía hizo la inspección a los cuerpos hacia las 4:30 de la mañana y señaló que, al parecer, son de menores de edad (ambos de sexo masculino) y el estado de descomposición no era tan alto.



"El vuelo había llegado procedente de Santiago de Chile (Chile)", le informó la madrugada de este sábado a este diario una fuente judicial.



Y agregó: "Por protocolo y rutina, esos lugares de las aeronaves no se revisan continuamente. En este caso, la aeronave se había revisado hace 10 días. No sabemos si murieron en el vuelo de ida a Chile o en el de regreso. El dictamen forense lo establecerá", explicaron otras fuentes enteradas.

A las 4:30 de la madrugada de este sábado, el CTI realizó la inspección a los cadáveres. Foto: EL TIEMPO

Según el reporte los trenes de aterrizaje inspeccionados pertenecen a la aeronave de siglas N765AV perteneciente a la aerolínea Avianca.



Hasta el momento, la aerolínea no se ha pronunciado y se espera que, en las próximas horas, se tengan detalles de la identidad de los dos hombres muertos.



"Se busca establecer si se trata de polizones (embarcaron clandestinamente) o si murieron en otras circunstancias", explicaron fuentes enteradas.

