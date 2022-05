“Me puso un puñal en el pecho. Otro, me agarró de los pies y el tercero me rompió la maleta. Traté de quitar el cuchillo, pero me cortaron un dedo”.



Sebastián Ramírez, de 19 años trabaja como mesero en un restaurante de la carrera 7 con 210, en Usaquén, y salir de su trabajo, a las 11 de la noche, se ha convertido en un peligro para su vida por cuenta de una banda de delincuentes que tiene azotada a la zona y desconcertadas a las autoridades.

Se esconden en cambuches que arman en la zona boscosa, con armas blancas, como cuchillos y tubos afilados. Y atacan con ferocidad a sus víctimas a quienes torturan, roban y en al menos dos ocasiones, han violado en plena autopista Norte de Bogotá, en inmediaciones del peaje de los Andes.



Ramírez escapó herido de los tres sujetos. Pero EL TIEMPO conoció el testimonio de una joven, de no más de 20 años, que fue abordada por la misma banda, en el mismo lugar, el 20 de febrero pasado.



Tras robarle sus pertenencias, uno de los hombres la tiró al piso, le amarró los pies y las manos con los cordones de sus propios zapatos y le puso una tela en la boca. La joven fue violada mientras la amenazaban con que le darían una puñalada si se resistía.

La Policía ya ha desmantelado decenas de estos cambuches, usados por la banda y por otros ilegales. Foto: Alcaldía de Usaquén.

El caño y la carrilera

Trece días más tarde, a Liliana Fernández la bajaron de su bicicleta de una patada. Tras amordazarla, la amenazaron con dispararle si no entregaba sus cuentas y claves bancarias. Luego la llevaron a un lugar más oscuro, en medio de la carrilera, donde también abusaron de ella.



Las autoridades han encontrado en la zona y desmontado algunos de los cambuches que usan los criminales. Pero en la zona aún hay evidencia de los ataques: cédulas, fotografías y morrales vacíos de víctimas de violentos atracos, permanecen tirados en el bosque.



“En los desmontes a los cambuches de la calle 245, se encontraron colchonetas, cobijas, elementos cortopunzantes, maletas y marihuana. Por lo general, son venezolanos que no tienen un estatus migratorio legal. Posiblemente, las personas que cometieron los delitos en el sector pueden ser de una banda organizada. Al momento no tenemos personas identificadas”, dijo un investigador.

La Policía y la Fiscalía ya han documentado varios casos. Y tienen un grupo especial investigando el caso. Foto: Policía de Bogotá

EL TIEMPO ubicó a una tercera víctima de la banda: Dannan Otálora.



“Iba con mi novio y fuimos interceptados cuando terminábamos la jornada laboral en un centro de eventos de la zona, la madrugada del 21 de noviembre de 2021”, recuerda.



“Luego de 15 horas de trabajo, estábamos esperando un bus para regresar a Bogotá. Dos sujetos nos ofrecieron transporte. En ese momento, nos sacaron puñales y amenazaron. Nos dijeron, 'esto es un atraco, quítense todo'. A mi novio le pusieron una navaja en el cuello y en el costado de las costillas. Luego apareció otro hombre que no logramos ver”, recordó la joven estudiante, de 18 años.



Les robaron celulares, chaquetas, morrales, los 100 mil pesos que se habían ganado es anoche, y gasta los zapatos.



"A mi novio lo empujaron hacia un caño, pero luego lo soltaron, salimos corriendo y los delincuentes se metieron ahí a revisar lo que robaron. Después gritaron 'métanse al caño, ya vamos por ustedes, quédense quietos o los vamos a matar'”, agregó.

En la zona boscosa hay documentos y pertenencias de las víctimas de esta banda. Foto: Archivo Particular

Los tres asaltantes

Los delincuentes persiguieron a la pareja. Pero, de la nada, apareció un policía. “Después llegaron patrulleros de refuerzo, pero no pudieron encontrarlos porque era un caño muy grande y no había luz en la zona”, recuerda Dannan.



Y accedió a describir a los asaltantes: “Tenían acento venezolano, uno de ellos muy marcado y el otro trató de disimularlo. Uno era moreno y el otro blanco. Al tercer hombre no pude ver bien”.



Las descripciones concuerdan con lo narrado por Ramírez y las otras víctimas en sus denuncias.



EL TIEMPO estableció que la banda viene operando en el mismo lugar hace meses. Ya hay 6 casos documentados y 13 en investigación por lo que la cifra de víctimas puede ser mayor.Solo entre el 1 de enero y 30 de abril de 2022 se han registrado 36.376 hurtos a personas en Bogotá, lo que representa un incremento del 19,6 por ciento con relación al año pasado.

Aún no hay capturas

Ccomandante de la Policía de Bogotá, Jorge Eliécer Camacho. Foto: Mauricio Moreno

Una fuente enterada de la Policía Nacional le dijo a EL TIEMPO que ya tienen reportes de ciudadanos extranjeros que se esconden entre la maleza, viven en cambuches y serían los presuntos responsables de estos delitos.



Y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, confirmó que ya se abrió una investigación penal por los múltiples casos que han ocurrido en el sector, aunque hasta el momento no se han registrado capturas.



Además, el oficial aseguró que ya trabajan con un grupo interinstitucional para el mejoramiento de la iluminación y la instalación de cámaras de seguridad en ese punto de la vía. También buscan mejorar las condiciones del sector, ya que, según explicó, la espesa vegetación facilita el modus operandi de esta banda delincuencial.



El general Óscar Gómez, comandante de la Región Metropolitana de la Sabana de la Policía Nacional, anunció operativos de control conjuntos con el Ejército. "Con la Fiscalía y un equipo especial de inteligencia e investigación criminales adelantamos las labores que nos permitan dar con los delincuentes", dijo el oficial.



Pero siguen en libertad.

UNIDAD INVESTIGATIVA

