Bogotá: habla víctima de 'Las Bandidas', grupo que roba en exclusivas zona de La Sabana

Miembros de la Policía de Cundinamarca e investigadores privados le siguen el rastro a una banda de ladronas que ya ha dado varios golpes en Bogotá y sus goteras.



Son conocidas como "Las Bandidas" y se cree que además de dos jóvenes mujeres también está involucrado un hombre. Las pistas sobre la manera como operan, las está entregando su más reciente víctima, un reconocido transportador (mulero) que tiene una finca en zona rural de Tabio, Cundinamarca.

Las joyas y el efectivo

Reloj que fue hurtado por 'Las Bandidas'. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó el caso y estableció que el finquero robado es Carlos Arturo Castro, quien accedió a entregar datos clave del robo del que fue víctima.



"Hace cerca de dos meses conocí a una de las mujeres en un restaurante ubicado en el parque principal de Tabio. Yo estaba con un amigo y ella estaba ubicada en otra mesa. Le empecé a enviar unos tragos de cortesía y empezamos a hablar, intercambiamos contactos y a los 15 días la invité a comer" le dijo a EL TIEMPO el empresario quien contrató a una oficina de detectives para dar con el paradero de 'Las Bandidas'.



Según Castro, la mujer le presentó a su amiga y le pidieron que las invitara a su finca para conocer los caballos que tenía.



"El 21 de octubre pasado fueron a la finca y empezamos a tomar whisky, pero ellas pidieron tomar cerveza. Ahí fue cuando me suministraron escopolamina" narra el finquero.



Castro, quien está ofreciendo una recompensa por cualquier información sobre 'Las Bandidas', asegura que bajo los efectos de la droga terminó diciéndoles dónde guardaba un dinero en efectivo y sus joyas.

El video de la compraventa

Las dos mujeres que pertenecen a la banda delincuencial junto al hombre que las acompañó a la compraventa. Foto: Archivo particular

El rastro mas fresco que se tiene de las integrantes de la banda es un video en donde se ve a las dos mujeres y a un hombre ingresar a una compraventa ubicada en la calle 42a sur con carrera 90.



Según investigadores, hasta allí fueron a ofrecer las joyas que le quitaron a Castro que ese día no pudieron vender porque el dueño del establecimiento (que desconocía que eran robadas) les dijo que no tenía efectivo.



"Me robaron dos cadenas, una de 98 gramos y otra de 76 gramos de oro martillado. También, una manilla con esmeraldas originales y con diamantes y otra con una pantera que tiene en los ojos esmeraldas incrustadas" dijo el empresario.

Los tatuajes

Tatuajes de una de las mujeres perteneciente a la banda 'Las Bandidas'. Foto: Suministrada

En los videos de seguridad, de la finca del empresario, quedaron registrados los rostros de las dos mujeres que tienen en sus cuerpos varios tatuajes.



Con estas fotos que ya están en poder de la Policía se busca no solo localizarlas sino buscar a otras víctimas que estén dispuestas a denunciarlas.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)En el caso de Tabio, el robo puede ascender a más de 450 millones de pesos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

