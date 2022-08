El comerciante de Corabastos Cristian Mauricio Chalarca Botero se presentó este viernes a las oficinas de la Dirección de Tránsito y Transporte para dar su versión sobre el accidente que protagonizó el pasado jueves en el norte de Bogotá.



Su imagen y la de la camioneta Ford Escape, modelo 2021, aparecen en varios videos de redes sociales en medio de un fuerte altercado, tras un choque con un ciclista, identificado como Rafael Andrés Navarro Crane.

Este es el vehículo que golpeó a un ciclista tras un incidente. Foto: Archivo Particular

Video del momento exacto en el que camioneta de placas JXY688 se lleva por delante a un ciclista en carrera 15 con calle 104, norte de Bogotá @ELTIEMPO pic.twitter.com/ZQUSwHqL2W — UinvestigativaET (@Uinvestigativa) August 26, 2022

La camioneta, de color gris de alta gama, fue rodeada por varias personas, quienes le pidieron dar reversa para zafar la bicicleta: “Calma”, “pare”, “llamen a la Policía”.



Los hechos sucedieron en la carrera 15 con calle 104, norte de Bogotá, el jueves 25 de agosto, a las 5:27 de la tarde. Y en los videos se ve cuando el conductor y su acompañante huyen del lugar y varias motos los siguen hasta un edificio cercano.



EL TIEMPO ubicó a Chalarca Botero quien empezó por admitir que iba manejando el carro, que pertenece a su compañera permanente.

'Escuché disparos'

Cristian Chalarca dice que la camioneta es de su compañera permanente. Foto: Archivo Particular

Según el comerciante, se fue del lugar porque creyó escuchar disparos.



"Huí por nerviosismo y porque escuché disparos al aire y golpes en el carro. Me rompieron el vidrio trasero y el panorámico. No quería que me lincharan como le pasó al conductor que atropelló a un indígena", le dijo Chalarca a EL TIEMPO.



También dijo que la persona que iba con él es uno de sus trabajadores: "Es quien empaca los frutos secos. En ese momento llevábamos 15 millones de pesos en efectivo y 7 u 8 millones en mercancía".

El altercado

La camioneta que atropelló al ciclista tiene fotomulta desde mayo pasado. Foto: EL TIEMPO

Según explicó Chalarca (de Santuario, Antioquia), iba bajando por la calle 104 y el ciclista iba a cruzar.



"Yo frené. El ciclista se atravesó y yo aceleré. En ese momento vino la gente (...) Yo arranqué pero el ciclista ni su bicicleta sufrieron daño", explicó.



También manifestó que no es cierto que haya sido capturado: "Voy a interponer denuncias por daños y perjuicios y por daño en bien ajeno. Me amenazaron unos motociclistas y los daños del carro me valen de 15 a 20 millones de pesos".

La otra versión

Me encerraron al lado derecho y luego al izquierdo porque iban en zigzag. Les reclamé con el semáforo en rojo y me atropellaron. FACEBOOK

Pero la versión del ciclista es otra: "Iban dos tipos borrachos y/o drogados en el carro de placas JXY688. El conductor era Cristian Mauricio Chalarca Botero. Me encerraron al lado derecho y luego al izquierdo porque iban en zigzag. Les reclamé con el semáforo en rojo y me atropellaron, luego un ciclista les reclamó y se bajaron a agredirlo con los ojos rojos y casi ni podían hablar, me les paré adelante para que no se escaparan mientras llegaba la policía y vean... Luego los motociclistas los persiguieron y los cogieron entrando a la casa ahí muy cerca. Tránsito nunca llegó a hacerles pruebas. Hoy radicaré denuncia".



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

