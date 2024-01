Exclusivo: habla el dueño del lujoso Mercedes convertible atracado en la Séptima con 83

En menos de tres minutos, lo que duró el cambio del semáforo instalado en la carrera séptima con calle 83, norte de Bogotá, tres sujetos que se movilizaban en dos motos atracaron al conductor de un carro de alta gama.



La única foto que se conoce hasta el momento del hecho delictivo muestra que la víctima se desplazaban en un Mercedes convertible color plata Galena, de matrícula NBT399 de Bogotá.

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el general José Daniel Gualdrón y César Restrepo, secretario de Seguridad. Foto: Alcaldía de Bogotá

Uno de los asaltantes portaba un revólver con el que encañonó al conductor del carro, mientras los otros vigilaban la esquina y esperaban a que otros vehículos se movieran.



"Ayer, en horas de la tarde, se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está desde ayer en manos de la SIJIN de la @PoliciaBogota, que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, @Cesarestrepof, está personalmente al frente de este caso para tener resultados pronto. Con ayuda de todos, Bogotá volverá a caminar segura", escribió en sus redes el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.



"El vehículo aparece a nombre del señor Jhon Nicolás Moreno Díaz, economista y especialista comercial, experto en transacciones de bolsa y quien adquirió el vehículo en 2022", le dijo a EL TIEMPO una fuente judicial.

Ayer en horas de la tarde se registró este hecho en la carrera 7a con calle 85. La denuncia está desde ayer en manos de la SIJIN de la @PoliciaBogota, que avanza en la investigación y persigue a los responsables. El secretario de Seguridad, @Cesarestrepof, está personalmente al… https://t.co/F9IlTIKvpX — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) January 21, 2024

'Venían por el Rolex'

Los hechos tuvieron lugar en Bogotá. Foto: X: @angelaserranom

Y agregó que los ocupantes del carro ya fueron contactados para hacerles el acompañamiento respectivo para la denuncia y agilizar la investigación.



EL TIEMPO habló en primicia con el dueño del convertible quien dijo que estaba almorzando en un restaurante del Parque de la 93 y que cree que lo venían siguiendo.



"Ya iba para mi casa cuando me di cuenta que me venían siguiendo. Me abordaron en el semáforo y me exigieron que les diera el reloj: un Rolex", señaló Moreno.



Y agregó: "No me pidieron ni celular, ni billetera, ni el carro".



Este diario estableció que el administrador de empresas ya se reunió con investigadores de la Sijín quiénes creen tener información certera sobre los delincuentes.

Alejandra Giraldo y su esposo. Foto: Tomada de redes sociales y archivo particular.

Crimen y otro robo

Las placas de las motos en las que se movilizaban los ladrones son una de las principales pistas que siguen los oficiales de inteligencia de las Sijín-Mebog, así como las cámaras de seguridad.



En esa misma zona se registró el robo de otro Rolex del esposo de la presentadora Alejandra Giraldo, el 21 de noviembre de 2023, en el local Masa.



Se cree que se trata de la misma banda que atacó al dueño del convertible.



Además, a una cuadra del atraco asesinaron al empresario Adolfo Alberto Ortega García, el 24 de julio de 2023, saliendo de un gimnasio vecino.

