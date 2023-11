La grúa del Distrito que se iba a llevar un carro mal parqueado con dos niños adentro

Vecinos del conjunto residencial Plazuela de Álamos manifestaron su rechazo a un operativo que se llevó a cabo el lunes 20 de noviembre en la puerta del lugar, cuando una grúa del Distrito inició un operativo de despeje de la vía pública.



El operador enganchó dos vehículos estacionados en la calle, selló las puertas, baúles y los capó para llevarlos a los patios por infringir el pico y placa. Si bien se trataba de un procedimiento normal, la gente empezó a protestar porque en el Ranault Logan Expression, gris comet, estaban dos menores de edad.

Conjunto Residencial Plazuela de Alamos SL2. Foto: Archivo particular

Este diario contactó a la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá, quienes confirmaron que, en efecto, el vehículo de placas RNP 714, fue multado e inmovilizado. Pero aseguraron que el comparendo fue impuesto por agentes de tránsito civiles del distrito.



"Los agentes de Policía que se ven en el video pertenecen al modelo de vigilancia por cuadrantes. Ellos lo que hacen es llegar al lugar porque hay un requerimiento de la ciudadanía de una inmovilización de un vehículo. Llegan a intervenir que no vaya a haber ningún altercado, pero no están relacionados en cuanto a normas de tránsito porque no ejercen esa función", le dijeron a EL TIEMPO desde la oficina de prensa de la Policía de Tránsito de Bogotá.



Por su parte, desde la compañía C&P Bogotá, concesionaria del distrito y propietaria de la grúa, aseguraron: "Los conductores de los vehículos se rigen por la autoridad de tránsito que esté adelantando el procedimiento, por lo tanto, para establecer si hubo o no alguna irregularidad en el proceso, son ellos los que deben pronunciarse".

Grúa de la Secretaría de Movilidad de Bogotá en la que iban a trasladar los vehículos. Foto: Archivo particular

¿Qué dice la Secretaría de Movilidad?

Por el caso, la Secretaría de Movilidad de Bogotá aseguró: "Este lunes, 20 de noviembre, en el sector de Álamos, el conductor de un vehículo particular fue requerido por transitar en pico y placa, cometiendo la infracción C14. El conductor, como se ve en el video, se estacionó afuera de un conjunto residencial de la zona impidiendo el procedimiento de tránsito. Por otro lado, la comunidad que se encontraba en la zona, no tenía conocimiento que el ciudadano se encontraba evadiendo la ley".



Y agregaron: "Se aclara a la opinión pública que los sellos fueron puestos como parte del procedimiento y que el vehículo en ningún momento fue inmovilizado con los menores que se encontraban en su interior. Los niños estaban en el carro mientras llegaba un familiar para su traslado a otro automóvil. Las autoridades, tanto de Tránsito como de Vigilancia, le explicaron al conductor del vehículo particular, la gravedad de involucrar a niños en este hecho y una vez reconoció la situación, el automotor fue inmovilizado sin novedad alguna. Reiteramos que nuestros Agentes Civiles nunca tuvieron ninguna clase de controversia con el presunto infractor, ni con la comunidad".



EL TIEMPO intentó comunicarse con el propietario del vehículo, pero al cierre de esta edición no fue posible.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

