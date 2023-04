En la zona franca de Fontibón se concentra parte de la investigación por el hallazgo de una tonelada de explosivos de alto poder. Parte de la carga estaba mimetizada en decenas de cajas de una empresa extranjera con sede en esa localidad.







Aunque la información se maneja con absoluta reserva, EL TIEMPO supo que oficiales de inteligencia buscan establecer cómo gran parte del explosivo iba a ser movido en cajas de la empresa, creada en 2006 para la producción de químicos y la exportación de flores.

Inicialmente, se dijo que las cajas pertenecían a una empresa con sede en Arauca. Foto: Foto: Suministrada

Otra parte de la carga fue encontrada en La Favorita, un barrio popular en la localidad Santa Fe.



En la madrugada de este jueves, 20 de abril, EL TIEMPO reveló en exclusiva el hallazgo de los explosivos.



Hace tan solo cuatro meses, en diciembre de 2022, las autoridades hallaron otra tonelada de explosivos en 23 costales que estaban distribuidos en un lote, en la zona residencial de la localidad de Usme, exactamente en el barrio Villa Anita.







En esta ocasión, se sabe que el poderoso explosivo iba a ser movido en camionetas de alta gama, dentro de las cajas de la compañía de Países Bajos, a nivel nacional para posibles atentados y también para minería ilegal.



"Es evidente que mimetizaron la carga en cajas de la compañía para no despertar sospecha", aseguró un investigador.



En el operativo fueron incautadas 21 cajas de clorato de potasio que sumaban 1050 kilos. También 14 kilos de pólvora negra.

El explosivo estaba dentro de botellas de plástico. Foto: Foto: Suministrada

FBI rastrea el caso

Momentos de inspección de cargamento de explosivos. Foto: Foto: Suministrada

Los cargamentos fueron hallados en medio de un operativo de la Policía. Foto: Foto: Suministrada

Inicialmente se dijo que las cajas pertenecían a una empresa con sede en Arauca. Pero EL TIEMPO tuvo acceso a imágenes que muestran el logo de la firma, cuyo representante legal es un extranjero.



EL TIEMPO se puso en comunicación con la empresa quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el uso de su logo y cajas.



La directora de la Dijín, General Olga Patricia Salazar, aseguró en una rueda de prensa que fue un operativo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, Antiexplosivos de la Dijín. Además, resaltó la cooperación de la comunidad.





No obstante, EL TIEMPO estableció que agentes del FBI también están indagando por ese caso.



Hasta el momento las autoridades aseguran que no se ha logrado establecer a qué organización criminal pertenece esta carga de explosivos ni en dónde iba a ser utilizada.







Voceros de la empresa le dijeron a EL TIEMPO que por el momento no darían ninguna declaración.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

