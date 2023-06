"A mi esposa le pusieron un arma y a mí un cuchillo y algo cortopunzante en el abdomen. Me hicieron meter la cabeza dentro de los cojines y no los pude ver. Mi esposa sí los vio y los pudo identificar".



(Le invitamos a leer: El señalado capo costeño que entuteló al Inpec para que lo devuelvan a cárcel de Bogotá)



Estos son apartes del testimonio de un abogado bogotano que aparece en el listado de víctimas de una tenebrosa banda de hampones que delinque a través de la modalidad del ‘paseo millonario’, en el exclusivo sector de la Zona T, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá.

Facebook Twitter Linkedin

Los integrantes de la banda fueron puestos a disposición del aparato judicial del Estado. Foto: Captura de video Policía Nacional

Nueve de los integrantes de esta banda fueron capturados recientemente en un operativo anunciado por la Policía, el pasado 5 de junio. Sin embargo, en información entregada por las autoridades se abstuvieron de entregar las identidades de los señalados y según víctimas aún faltan varios miembros de la organización por capturar.



(Le podría interesar: Exclusivo, caso de exniñera: indagan qué queda en piso 13 de la Dian, frente a Palacio)



"Nos quitaron los dos iPhone, un rosario, los relojes a mi esposa y a mí, vaciaron las cuentas de mi señora. Yo intentaba levantar la cabeza y me pegaban en la cara. A mi esposa le sacaron 600 (mil pesos) de la cuenta. A mí no me pudieron sacar nada porque yo di mal las cuentas y las claves de las tarjetas de crédito y débito y ellos se molestaron y comenzaron a pegarme", agregó el abogado en su relato.

Facebook Twitter Linkedin

Inseguridad en la zona Rosa, Bogotá. Foto: Diego Lozano. EL TIEMPO

Capturado tenía casa por cárcel

EL TIEMPO accedió al expediente y estableció que uno de los capturados es Henry Alexánder Corchuelo Cagua. Refiriendo a él con el alias 'Corcho', la Policía dijo que era el cabecilla de la organización y cumplía la función de “reclutar a las personas que cometería los actos delictivos y los vehículos empleados durante los secuestros”.



(Le sugerimos leer: Exclusivo: el pulso interno en el CNE para quedarse con la indagación a campaña Petro)



Corchuelo fue condenado el pasado 24 de febrero a cuatro años y seis meses de prisión domiciliaria por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego y municiones. Es decir que esta persona habría cometido los crímenes en la Zona T mientras debía cumplir su pena de prisión domiciliaria.

Facebook Twitter Linkedin

Las autoridades encontraron armas con las que la banda intimidaba a sus víctimas. Foto: Captura de video Policía Nacional

En el testimonio del abogado queda en evidencia la violencia que utilizaban los integrantes de la banda, denominada los ‘Gadiel’.



(Además: Los tuits del nuevo embajador nombrado por Petro que molestan en Venezuela)



"Los delincuentes nos abandonaron en la localidad de Ciudad Bolívar, donde un habitante de calle nos ayudó a ir al cuartel de Policía. Allá nos tomaron las declaraciones, llamamos y bloqueamos las cuentas y nos llevaron a nuestra casa, pero después mi esposa tuvo que ser llevada a la urgencia de un hospital, donde estuvo internada por dos días a raíz de las secuelas del atraco. Resulta que estaba embarazada de gemelos y perdió los dos bebés", dice el abogado.

Los otros cabecillas

Facebook Twitter Linkedin

En medio del operativo en Bogotá, las autoridades hallaron relojes y otros objetos de valor robados. Foto: Captura de video Policía Nacional

Capturado tenía casa por cárcel

EL TIEMPO estableció que entre los capturados también está Dahyer Santiago Ordoñez, que no presenta antecedentes. Sin embargo, recibió una citación para presentarse a una audiencia pública, en noviembre de 2021, por “incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía”.



(También: Máximo Noriega, el eslabón entre el caso de Armando Benedetti y Nicolás Petro)



Otro de los miembros de la banda que figura en los archivos de la Rama Judicial es Cristian Duván Moreno Rojas, a quien se le dictó medida de aseguramiento el 9 de mayo de 2021 por cometer el delito de hurto calificado agravado. El ente judicial, no obstante, le concedió la libertad el 4 de abril de 2022.



El nombre de Jonathan Stiven Vivias también aparece en documentos de la justicia. En noviembre de 2021, se realizó una audiencia en la que la Fiscalía acusó a Vivias de cometer el delito de violencia intrafamiliar agravada, ante lo cual no aceptó los cargos. Sin embargo, fue absuelto por el juzgado y se ordenó el levantamiento de medidas y cualquier pendiente en contra suya.

Facebook Twitter Linkedin

Los 'Gadiel', banda delincuencial señalada de paseos millonarios. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Mientras que los otros señalados: Brandon Felipe Téllez Chávez, Fabián Esteban Flórez Rubio, Julio Alberto Lizarazo, Kevin Julián Mora Tinjacá, y Brayan Steven Mora Barrera no presentan antecedentes judiciales, ni sus nombres aparecen en expedientes.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



A los capturados, quienes no aceptaron cargos, se les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos, lesiones personales y acto sexual violento.



EL TIEMPO consultó a otras víctimas que aseguran que faltan varios miembros de la banda por capturar. Y añadieron que en varias oportunidades no ponían las denuncias, "porque al menos uno de los jefes de uno de los locales decían que no quería desacreditar la exclusiva zona".



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook