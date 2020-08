Los audios de la banda de los megarrobos en Bogotá

Doce minutos después de haber saqueado tres apartamentos en el lujoso edificio La Boheme, en el sector de Santa Bárbara, cámaras de seguridad captaron a los 8 ladrones ingresando a toda velocidad al garaje de una fábrica de jacuzzis a repartirse el botín.



Eran cerca de las 10 de la noche del 19 de junio y esas imágenes se convirtieron en una de las pistas claves para que oficiales de inteligencia de la Sijín y la Fiscalía capturaran esta semana a parte de la peligrosa banda, conocida como ‘Alta Gama’, responsable de grandes, violentos y recientes robos en zonas exclusivas de Bogotá.



EL TIEMPO estableció que la banda está compuesta por hábiles y viejos ladrones, cuyos cabecillas tienen antecedentes por delitos como secuestro extorsivo, porte ilegal de armas, pornografía y violencia sexual.



Los sujetos armaron una banda experta en robar cajas fuertes, a las que en su lenguaje cifrado llaman las ‘neveras’.



“Estamos activos ahí, ojalá esa HP nevera esté llena, socio”, se le oye decir al ‘Gordo’, alias con el que se conoce al líder de la banda, en una de las 70 horas de interceptaciones que EL TIEMPO conoció en exclusiva.



Cajas fuertes y vigilantes

Ese día se llevaron dos cajillas de seguridad y una caja fuerte que no estaba empotrada. Además, robaron a una persona de la tercena edad y a otro residente. En total fueron 700 millones de pesos y valiosas joyas. Las labores de inteligencia previa a sus blancos son intensas y muy precisas.



“Cuando ingresan a los edificios ya saben dónde está el DVR o memoria de las cámaras de seguridad, para borrar su rastro. Y siempre hay un domiciliario en portería; bajan los tacos de la luz de portería y amarran a sus víctimas”, le dijo a EL TIEMPO la coronel María Elena Gómez, jefe de Investigación Criminal de la Sijín Bogotá.



En La Boheme, la entrega a domicilio fueron fresas y los ladrones accedieron por el garaje. El vigilante dijo que vio que una camioneta BMW blanca llegó encaravanada con el carro de un residente y creyó que era familia, por eso los dejó pasar. A los 5 minutos ya estaba encañonado.



El mismo modus operandi usaron en un robo en Niza y en otro en Usaquén.

Allanamientos banda Alta Gama Así fueron los allanamientos, 11 en total, en los que cayeron los integrantes de la banda de los 'Alta Gama'. Así fueron los allanamientos, 11 en total, en los que cayeron los integrantes de la banda de los 'Alta Gama'.

La conexidad de los asaltos fue probada por la Policía, que obtuvo las órdenes de captura sin problema.



“La misma camioneta blanca de La Boheme se usó en otro de los robos. Y una azul de la misma marca. Por eso se llaman los ‘Alta Gama’. Las usan para despistar a las autoridades y a los vigilantes”, explicó la coronel Gómez.



Las camionetas se mueven por la ciudad en horas de la noche con sus placas cubiertas con un velo para no ser detectadas por las cámaras de seguridad.

Dentro de la investigación, víctimas de uno de los robos reconocieron en álbum fotográfico a 4 de los asaltantes, y eran los mismos de La Boheme.



“A un residente que salía a pasear a su mascota le dijeron que se pusiera el tapabocas en los ojos y lo llevaron al salón comunal, en donde ya estaba amarrado el vigilante de turno. A uno de los residentes que tenía en su billetera 600.000 pesos se la devolvieron intacta, lo que corrobora que iban por un botín específico”, agregó un investigador.

Por eso se indaga si hay complicidad en el entorno de una de las víctimas o en el grupo de vigilancia privada, porque la banda sabía de las cajas fuertes.



En una investigación impecable, la Policía recogió decenas de cámaras de video y reconstruyó la ruta de huida de los asaltantes.

El ‘hombre del jacuzzi’

“Reconstruimos metro a metro la ruta de escape que tomaron. Salieron por la calle 116 para tomar una oreja y salir a la autopista Norte. Cogieron hacia el sur y salieron a la carrera 30 hasta llegar al local de ensamble de jacuzzis, en donde les tenían la puerta abierta”, explicó la coronel Gómez, quien también estuvo en la investigación que desarticuló la banda de ladrones de la joyería del centro comercial Gran Estación.



Gracias a esa reconstrucción en video, se estableció que la banda también usó un taxi, el cual fue incautado el lunes, cuando se produjeron las capturas tras 11 allanamientos.



En otro de los audios interceptados se les oye hablar a dos miembros de la banda sobre la investigación y el hecho de que miembros de la Sijín ya les respiraban en la nuca.



“Oiga, por ahí ayer estaba haciendo una vuelta en la ferretería y por ahí llegaron los investigadores. (...) Estaban por toda la avenida, y yo como estaba al lado hice lo del búho. (...) Era lo del edificio, estaban cuadrando la ruta de salida”, dice alias Carlos.

Y su interlocutor –el ‘Gordo’– le responde: “Ay, no diga, hermano, no sea hp”.



Los avezados ladrones no sabían que una de las DVR o memorias de cámaras de seguridad que desactivaron alcanzó a subir la información a la nube; así que quedaron grabados. Además, la Policía los venía escuchando.

“Tuvimos que agilizar las capturas porque hablaban de ejecutar ‘más vueltas’. Incluso, alcanzamos a frustrar varios robos”, explicó uno de los oficiales. Y en uno de los audios se escucha cómo planeaban otro golpe.



“Por ahí él habló con el cucho ese, con el de allá, y que está todo el santo día hasta por la noche. Que si quiere le conteste”, se oye en la interceptación. El ‘Gordo’ responde: “Dígale usted al cucho pues que hagamos ese”.



EL TIEMPO estableció que ahora viene una segunda fase de la investigación, que incluye la captura del dueño del local donde se repartieron el botín, conocido como el ‘hombre del jacuzzi’.



“Los videos muestran a un hombre, con celular en mano, esperando las camionetas con el garaje del local de jacuzzis abierto a las 22 horas, en la carrera 50 con 71C”, explicó la jefa de la Sijín en Bogotá.



Se indaga si es responsable de que varias de las joyas hurtadas hubieran terminado en la zona de compraventas del barrio 12 de Octubre.

En este contexto, el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, le dijo a EL TIEMPO que hay un trabajo mancomunado con la Fiscalía y la Policía para evitar actos delincuenciales como este y que pronto habrá nuevos resultados positivos.



Por ahora, los 8 integrantes de los ‘Alta Gama’ fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural y se alista la audiencia para que se les imputen cargos por concierto para delinquir, hurto y porte ilegal de armas.



Y aunque no se ha establecido su nexo con el robo de varias cajas fuertes de un lujoso edificio en frente de la residencia oficial del embajador de Francia –donde vive un reconocido empresario–, se rastrea la participación de la banda en este y otros asaltos.

El nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dijo que pronto se darán a conocer nuevos resultados positivos en materia de seguridad. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO.

En el caso del empresario, vecino de la sede diplomática, también iban por las cajas fuertes, que sacaron en un cambio de turno de vigilancia, con porteros recién llegados.



También se busca a ‘los Borreros’, expertos en abrir las cajas fuertes robadas, que trabajan con los miembro de la banda de ‘Alta Gama’ y que aún siguen sueltos por las calles de Bogotá.



UNIDAD INVESTIGATIVA

