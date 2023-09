En la antesala al partido entre Colombia y Venezuela que se jugó este jueves, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, un caso de tortura y asesinato pasó inadvertido en la capital del país.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué tienen las dosis de marihuana más caras de Bogotá por las que cayó poderosa banda?)



Lo único que informaron las autoridades es que el cuerpo sin vida de un hombre había sido arrojado de un carro en movimiento que rodaba por un tradicional sector del sur de Bogotá y que se estaba tratando de establecer la identidad de la víctima.

Facebook Twitter Linkedin

El interior del vehículo en el que se cometió el crimen. Foto: Captura de video

EL TIEMPO investigó y estableció que en bases de datos oficiales, que el vehículo en el que se cometió el crimen, y en el que quedaron varios rastros de sangre, es un Mazda 323 modelo 1987 y tiene activo por lo menos dos comparendos de tránsito.



Uno fue impuesto el 17 de diciembre de 2018, por estacionar el vehículo en sitios prohibidos. Y el más reciente data del 26 de agosto de 2021, porque el conductor no tenía licencia de tránsito. Esos dos datos son claves para que las autoridades establezcan en manos de quien estaba el Mazda en el que se torturó a la víctima.



(Le puede interesar: Exclusivo: así fue el operativo secreto para mover a Arturo Char de Miami a Colombia)



El carro aparece desde noviembre de 2013 con un único dueño, a quien las autoridades están tratando de ubicar. EL TIEMPO omite el nombre hasta que se establezca si el carro había cambiado o no de manos. El dueño no presenta antecedentes penales.

El prontuario de la víctima

Facebook Twitter Linkedin

La Policía acordonó el sitio donde fue hallado el vehículo. Foto: Captura de video

Las autoridades encontraron al interior del carro, varios elementos personales de la víctima que fueron piezas clave para establecer su plena identidad.



EL TIEMPO investigó y estableció que se trata de Gabriel Alexánder Díaz Jiménez, un ciudadano venezolano de 30 años.



(También: Elecciones: cabeza de CNE advierte que cierre de tarjetones no puede ser este viernes)



Según registros en poder de este diario, Díaz Jiménez, tenía anotaciones en varios procesos en su país.

Facebook Twitter Linkedin

Varios de los elementos hallados dentro del carro Mazda. Foto: Captura de video

Uno de ellos por los delitos de hurto, porte de armas de fuego y lesiones personales. Según el expediente de ese caso, la víctima fue detenida finales de junio de 2016 en el estado Cojedes (Centro de Venezuela) por la Guardia Nacional luego de que fuera encontrado haciendo varios disparos en medio de un sepelio, junto con un militar activo.



Además, le figura un proceso de 2004, en el que según documentos, por ser menor de edad, aparece como víctima por haber sido "instrumentalizado para cometer delitos".



(Además: Hidrocarburos: Anla aprueba licencia a pesar de oposición de ONG ligada a Danilo Rueda)



Ahora, las autoridades en Colombia, tratan de establecer si el nombre de Díaz Jiménez aparece dentro de los datos suministrados por una fuente humana a la Sijín, dentro de la investigación que se le sigue a miembros del Tren de Aragua en Bogotá.

¿Ajuste de cuentas?

Facebook Twitter Linkedin

El vehículo en el que se cometió la tortura a un hombre en el sur de Bogotá. Foto: Captura de video

Autoridades tratan de establecer si el nombre de Díaz Jiménez aparece dentro de los datos suministrados por una fuente humana a la Sijín, en la investigación que se le sigue al Tren de Aragua. FACEBOOK

TWITTER

Fuentes judiciales ligadas a la investigación le dijeron a EL TIEMPO que ya tienen identificado el recorrido que realizó el vehículo entre las localidades de Antonio Nariño y Puente Aranda.



“Sabemos que el vehículo hizo un recorrido de al menos unas 10 cuadras. Estamos analizando el contenido de las cámaras, sabemos el punto exacto desde donde subieron al hombre al vehículo, cuado lo arrojaron y cuando abandonaron el carro. Toda esta información nos permitirá establecer la identidad de los dos presuntos homicidas”, dijo el informante.



(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)



Y añadió: “En este momento no descartamos ninguna hipótesis, pero la que inicialmente manejábamos, que era la de un posible hurto, se está descartando, y está tomando fuerza la relacionada con una posible venganza vinculada con narcotráfico o alguna deuda pendiente”.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@UinvestigativaET

Síganos ahora en Facebook